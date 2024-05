Riunione del CAL presso la Presidenza del Consiglio Regionale. Gianluca Quadrini: “Un Impegno Condiviso per il Futuro del Nostro Territorio”

Si è tenuta ieri presso la Presidenza del Consiglio Regionale una riunione del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), alla quale ha partecipato in qualità di Vicepresidente di ANCI Lazio,Gianluca Quadrini, insieme al Vicepresidente del CAL, Gianmarco Florenzani e agli altri membri. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali per il miglioramento dei servizi locali e la pianificazione strategica del futuro del territorio. Tra i punti all’ordine del giorno, il CAL ha deliberato un parere condizionato sul piano triennale del cinema e dell’audiovisivo, evidenziando l’importanza di questo settore per lo sviluppo culturale ed economico della regione.



“In qualità di Vicepresidente di ANCI Lazio, ho avuto l’opportunità di contribuire significativamente alla discussione, sottolineando l’importanza delle sinergie tra le diverse realtà territoriali”. Afferma in una nota Gianluca Quadrini “La collaborazione tra le istituzioni locali è fondamentale per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del nostro territorio. Dobbiamo lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, sfruttando al meglio le risorse disponibili e pianificando strategie a lungo termine che rispondano alle esigenze di tutti. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutti i membri del CAL per il loro impegno e la loro dedizione. – continua e conclude Quadrini affermando che l’incontro ha rappresentato un momento di confronto e di crescita, dimostrando ancora una volta come il dialogo e la cooperazione siano strumenti indispensabili per il progresso delle nostre comunità. “La strada verso uno sviluppo armonioso del nostro territorio richiede un lavoro di squadra costante e una visione comune. Continueremo a collaborare strettamente per promuovere iniziative che valorizzino le nostre eccellenze locali e rispondano alle sfide contemporanee”.



Il vicepresidente Quadrini viene ringraziato, insieme a tutto il gruppo di FI dal Vicepresidente del Cal Gianmarco Florenzani che dichiara “Un ringraziamento anche a tutto il gruppo Forza Italia in seno al CAL, presente in blocco con Vincenzo Petroni, Luigi Landi ed Ermanno Nicolai, per il sostegno ai lavori assembleari. Al Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, per l’ottimo contributo. Oggi in ufficio di presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali e poi in assemblea abbiamo deliberato parere condizionato sul piano triennale del cinema e dell’audiovisivo. Anche in virtù dell’ottimo gioco di squadra in Presidenza, abbiamo chiesto che il piano pensi ai territori e quindi ai comuni, alle associazioni di promozione sociale ed alle pro loco a cui vanno destinati finanziamenti per promuovere le locations dove girare le riprese delle produzioni cinematografiche patrocinate. Adesso attendiamo che si esprima il Consiglio Regionale convocato per domani. Grazie a tutti i membri presenti, alla Presidente Luisa Piacentini ed a tutti i Colleghi dell’Ufficio di Presidenza per il lavoro svolto tutti insieme.”