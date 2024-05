Redditometro, Meloni: “Non ci sarà nessun Grande fratello fiscale. Se necessario, faremo cambiamenti”

Giorgia Meloni interveiene dopo le polemiche sul ritorno del redditometro: “Mi confronterò personalmente con il vice ministro Leo. Se saranno necessari cambiamenti sarò io la prima a chiederli”

ROMA – “Mai nessun ‘grande fratello fiscale’ sarà introdotto da questo Governo. Sono sempre stata contraria a meccanismi invasivi di redditometro applicati alla gente comune. L’attuazione della delega fiscale, portata avanti in particolare dal Vice Ministro dell’Economia Leo, è fino ad ora andata nella direzione di migliorare il rapporto tra Stato e cittadino, tutelare i lavoratori onesti e contrastare la grande evasione, quella, per intenderci, dei sedicenti nullatenenti con ville, barca e supercar“. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni dopo le polemiche sulla reintroduzione del redditometro, un sisetma anti-evasione che verifica tutta una serie di spese effettuate dai contribuenti per paragonarle al reddito dichiarato e scovare gli evasori.

