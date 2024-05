Pino Cangemi rientra in Forza Italia. “Forza Italia si appresta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sul territorio”

Il Presidente del Gruppo Provinciale di Frosinone di Forza Italia, Gianluca Quadrini, esprime grande soddisfazione per il rientro nel partito del dirigente Pino Cangemi. Questo ritorno rappresenta un importante passo avanti per il nostro movimento, rafforzando la nostra squadra e contribuendo alla crescita esponenziale di del partito a livello regionale.

“Pino Cangemi è una figura di grande valore, con una vasta esperienza politica e una profonda conoscenza delle dinamiche territoriali. Il suo rientro in Forza Italia è motivo di grande orgoglio e segna un momento di consolidamento e rafforzamento per il nostro partito,” ha dichiarato il Presidente Quadrini. “La sua competenza e il suo impegno saranno determinanti per il raggiungimento dei nostri obiettivi e per continuare a rappresentare al meglio i cittadini della nostra regione.”

Quadrini ha sottolineato come il rientro di Cangemi sia un segnale positivo che conferma la capacità di attrarre e coinvolgere personalità di rilievo nel panorama politico regionale. “Siamo in un momento di forte crescita e sviluppo per Forza Italia a livello regionale. Il contributo di Pino Cangemi sarà fondamentale per continuare su questa strada, lavorando insieme per un futuro prospero e di successo per la nostra comunità.” Con questo rientro, Forza Italia si appresta a rafforzare ulteriormente la sua presenza sul territorio, consolidando le proprie radici e preparandosi ad affrontare con determinazione le sfide future. “Siamo pronti a lavorare con rinnovato entusiasmo e impegno, certi che la nostra squadra, arricchita dalla presenza di Pino Cangemi, saprà rispondere alle esigenze dei cittadini e portare avanti con successo il nostro programma politico,” ha concluso Gianluca Quadrini.