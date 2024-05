Partecipazione del Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini al Convegno “Azioni di Sistema per la Cooperazione”

Il Vicepresidente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, ha partecipato al convegno organizzato dall’Associazione UNCI dal titolo “Azioni di sistema per la cooperazione”, svoltosi ieri con grande successo presso l’hotel Villa Sofia a Viterbo, sottolineando l’importanza della cooperazione sistemica per il progresso socio-economico della nostra regione. “La collaborazione tra enti locali, associazioni e istituzioni è fondamentale per creare un tessuto connettivo che favorisca lo sviluppo integrato e sostenibile del territorio,” ha dichiarato. “Iniziative come questa rappresentano un’opportunità preziosa per condividere esperienze, strategie e soluzioni innovative, contribuendo così a rafforzare la coesione sociale e a promuovere il benessere delle nostre comunità.”

Il Vicepresidente ha espresso profonda gratitudine verso la Preside Elvira Del Duchetto, Responsabile UNCI Sportello Viterbo, per la sua impeccabile organizzazione e dedizione nel rendere possibile questo evento. Ha inoltre ringraziato Andrea Amico, Presidente UNCI Nazionale, e la Dott.ssa Maria Pia Di Zitti, Presidente UNCI Regione Lazio, per il loro straordinario contributo e leadership.

“Il lavoro svolto da Elvira Del Duchetto, Andrea Amico e Maria Pia Di Zitti è stato fondamentale per il successo di questo convegno. La loro passione e il loro impegno sono esempi luminosi di come la cooperazione possa portare a risultati tangibili e significativi,” ha affermato Quadrini. “Ringrazio anche tutti i moderatori intervenuti, il cui contributo è stato essenziale per il proficuo svolgimento delle sessioni di discussione e approfondimento.” Il convegno ha rappresentato un momento di alto valore formativo e informativo, permettendo ai partecipanti di confrontarsi su temi cruciali e di esplorare nuove prospettive per il futuro della cooperazione a livello regionale e nazionale. L’evento ha rafforzato il legame tra i vari attori coinvolti e ha delineato un percorso comune verso obiettivi condivisi.