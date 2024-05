Lo stato di abbandono del centro storico 

Piglio, Ercoli: “Il centro storico è il cuore pulsante del paese, e dobbiamo rianimarlo”

“Il centro storico sta morendo, a causa di un’amministrazione comunale inesistente”, interviene così Daniele Ercoli candidato nella lista “Oltre” guidata da Marco Camusi. “Conosco benissimo il centro storico di Piglio –commenta Daniele Ercoli- perché è qui che sono cresciuto, ed essendo un agente immobiliare è parte della mia attività. In questi ultimi anni il suo abbandono ha determinato uno spopolamento ed un deprezzamento degli immobili, cosa che non avviene nei paesi limitrofi a Piglio. Purtroppo il bellissimo centro storico sta morendo perché l’amministrazione del Sindaco Mario Felli è stata assente, perché non ha avuto mai una programmazione per valorizzarlo, promuoverlo, salvaguardando il patrimonio storico artistico, che abbiamo preso in prestito dalle generazioni future. Credo che l’amministrazione comunale è l’unico organo che può farsi promotrice di una strategia di recupero del centro storico, coinvolgendo tutte le istituzioni interessate, sensibilizzando anche le associazioni, e i cittadini tutti. Un intervento che si focalizza su determinati interventi: valorizzazione turistica, con iniziative volte ad aumentare l’attrattività verso i visitatori e i turisti; valorizzazione culturale: con eventi musicali ed enogastronomici; valorizzazione commerciale: con il coinvolgimento degli esercizi commerciali nei principali eventi realizzati nel centro storico, oltre che in iniziative organizzate ad hoc. Inoltre un altro valido progetto è l’albergo diffuso, quale strumento ricettivo molto valido, che da grande respiro ai centri storici. Adoperandoci in questo percorso, il centro storico può rivivere, tornare attrattivo e di conseguenza aumentare il suo valore immobiliare. La lista “Oltre” di cui mi onoro di far parte, che ha come candidato a Sindaco Marco Camusi, ha tra i suoi obiettivi il rilancio del centro storico quale cuore pulsante del paese. Questa parte essenziale e vitale del tessuto urbano pigliese, oggi ridotta allo stremo, può essere risollevata con l’aiuto di tutti. Per questo chiedo a tutti i cittadini che amano Piglio ed il suo centro storico di votare l’8 e 9 giugnola lista “Oltre” con candidato a Sindaco Marco Camusi, è un’occasione importante per il futuro del paese e delle generazioni future”.