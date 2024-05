Presentata la lista “Viviamo Piglio”

Piglio, Neccia: “Abbiamo idee ed obiettivi chiari per risvegliare il paese”

La lista civica “Viviamo Piglio” ha presentato ufficialmente domenica scorsa in piazza “Falcone e Borsellino”, il suo capolista Roberto Neccia e i propri candidati e candidate. “Viviamo Piglio” da tempo ha presentato un valido e concreto programma che rappresenta una efficace proposta elettorale alternativa, con il contributo di tutti coloro che avrebbero voluto partecipare. “In questi mesi di attività, –si legge in una nota– si sono succeduti incontri di zona e tavoli di lavoro per definire, insieme con tutti gli interlocutori disponibili, un programma elettorale, ampio e articolato che il Movimento ha già reso pubblico sui suoi profili social. Dimostra, così, come le proposte avanzate siano frutto di una riflessione lunga e approfondita, alimentata dal confronto con la cittadinanza”. Domenica si sono alternati i vari membri della lista che insieme compongono una squadra composta da persone competenti, ognuna in un settore differente, che amano questa terra e ne conoscono ogni angolo. Sono stati illustrati alcuni punti del programma che come ha sottolineato Roberto Neccia: “…non è un insieme di promesse, ma una scelta accurata di progetti che possono essere realizzati. Non vogliamo raccontare favole alla gente. Vogliamo far risvegliare il territorio attraverso azioni concrete, che possono rendere Piglio e le sue frazioni accoglienti e attrattive agli occhi dei turisti. Insieme possiamo dare una svolta alla storia di questo Comune. Un cambiamento importante per traghettare questo territorio verso importanti obiettivi: la valorizzazione delle sue eccellenze, della sua storia, dell’impegno verso il sociale, le politiche giovanili, della viabilità, delle opere pubbliche, dell’importante ruolo delle associazioni, dell’ascolto nei confronti della gente e la collaborazione tra amministrazione comunale e popolazione”. Quest’ultimo aspetto è stato molto apprezzato dal pubblico presente, che ha sollevato un plauso affermando all’unisono che: “in quest’ultimi anni non c’è stata alcuna collaborazione ed ascolto con il cittadino che si è trovato più volte abbandonato, a causa di un’Amministrazione comunale sorda e cieca ai bisogni dei cittadini e non certo per colpa del covid o della guerra, per noi avere domani un’Amministrazione attenta e vicina al cittadino vuol dire tanto….”. Ecco i candidati della lista “Viviamo Piglio” guidata da Roberto Neccia candidato a Sindaco: Tommaso Cittadini, Mirjam Cuneo, Fabiola Ercoli, Domenico Ambrosetti, Laura Franceschetti, Enrico Luca, Stefano Mengoli, Martina Pirosini, Fabrizio Rossi, Emiliano Salvi, Alessandro Scarfagna (detto GiacchinoMazzanera) e Alessandro Scarfsagna (detto Gentilino). Prossimo appuntamento per domani 22 maggio alle ore 21:00 in località Porcino.