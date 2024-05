Conclusi con successo i festeggiamenti patronali

Piglio, Confermato il comitato delle donne commercianti per il prossimo 2025

Bilancio positivo per i festeggiamenti della compatrona di Piglio “La Madonna delle Rose” che si sono conclusi ieri (20 maggio) con il Solenne Pontificale seguito dalla processione, e in serata con la Cover di Rino Gaetano, l’estrazione della lotteria ed un fantastico spettacolo pirotecnico. Erano anni che le festività della compatrona, non vedevano un’organizzazione impeccabile come quella di quest’anno, sotto la guida del comitato delle donne commercianti di Piglio. Un sodalizio nato, con la volontà di ridare vitalità al paese, appiattito dall’incapacità di organizzare feste che potessero attrarre e coinvolgere l’intera comunità e far venire gente da fuori. L’obiettivo è stato raggiunto in pieno, tanto che il comitato è stato confermato per i festeggiamenti del prossimo 2025. La sinergia nata dalle donne commercianti di Piglio, che vivono in pieno il paese, e ne risentono altrettanto in pieno della crisi economica, è un valido esempio di come si riesce a fare squadra, a lavorare insieme nel raggiungimento di un unico ed importante obiettivo , in questo caso quello di ridare lustro al paese attraverso i festeggiamenti patronali. Complimenti a queste donne, che ancora una volta danno dimostrazione di capacità e determinazione.