Buona riuscita l’edizione 2024 del Trail dei Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “Un evento dove sport e ambiente trovano un naturale equilibrio”

Grande partecipazione e coinvolgimento per la 9° Edizione del Trail dei Monti Simbruini 2024, che anche quest’anno ha visto l’adesione dei camminatori provenienti da varie regioni italiane e di molti partecipanti di varie nazioni dall’Australia, all’Europa. Un evento sportivo che ogni anno cresce in termini di notorietà e di partecipazione, un successo legato al binomio sport-natura, che è di grande attrazione per i tanti che restano affascinati dalle bellezze dei Monti Simbruini. Infatti molti partecipanti presenti per la prima volta a questa competizione, sono rimasti incantati per la bellezza del paesaggio . Dunque un evento riuscitissimo grazie anche alla sinergia del Comune di Subiaco e del Parco dei Monti Simbruini, che hanno entrambi offerto la massima collaborazione. “Il Trail dei Monti Simbruini –ha sottolineato il commissario dell’Ente Parco Alberto Foppoli- è una manifestazione di grande spessore, che da modo di far conoscere e promuovere questo meraviglioso territorio. Il Parco dei Monti Simbruini con gioia ha dato il proprio patrocinio all’evento. Mi preme fare un ringraziamento a tutti i responsabili del Trail dei monti Simbruini congiuntamente ai volontari e tutti quanti che hanno collaborato e sponsorizzato questo evento , nel quale sport e ambiente trovano un naturale rapporto equilibrato per il benessere delle persone e il rispetto degli ecosistemi. Un grazie particolare al Sindaco di Subiaco Domenico Petrini , al Presidente del Consiglio Comunale Ludovica Foppoli ed ai Sindaci del Parco, per aver consentito questa iniziativa . La presenza fondamentale poi dei carabinieri e dei guardiaparco Francesco Iacoella e Federico Checchi, che si sono prodigati per un particolare e difficoltoso intervento di recupero di un’atleta rimasto incidentato durante il percorso.”