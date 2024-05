I 100 anni della sig.ra Angela Ranalli

Trevi Nel Lazio, Grazioli: “Un momento importante e di grande condivisione con tutta la comunità trebana”

La vita di un anziano rappresenta un esempio a cui guardare, un tesoro di esperienza da tramandare alla generazioni future. Il sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli a nome di tutta l’amministrazione comunale, ha voluto far sentire nella giornata di oggi, la sua presenza in occasione del centenario della sig.ra Angela Ranalli congratulandosi per il raggiungimento dell’ambito traguardo. “E’ un momento di grande condivisione con tutta la comunità – ha commentato il Sindaco Grazioli- per questo importante traguardo raggiunto dalla nostra concittadina. E’ un grande onore per me, porgere un rispettoso omaggio di augurio alla sig.ra Angela e partecipare insieme alla sua famiglia, come primo cittadino, alla celebrazione dei festeggiamenti per i suoi cento anni. Una testimonianza importante la sua, per una vita condotta con principi sani e con onestà spendendosi sempre con grande impegno, con grande disponibilità e determinazione per le necessità della sua famiglia, in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e condurre una vita dignitosa”. Alla festeggiata di oggi, che ha varcato la soglia dei cento anni Il Sindaco ha consegnato una targa a nome dell’Amministrazione Comunale.