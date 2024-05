Intimidazioni contro la libera informazione

Piglio, Supporter della lista “Con Piglio”, minaccia il giornalista locale

Dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: “Articolo 11 – Libertà di espressione e d’informazione . Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee”. Non è nel mio stile usare la stampa per fatti a me accaduti, ma questa volta ritengo doveroso condividere un fatto gravoso accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Piglio, dove in modo incivile si è voluto limitare il diritto di informazione. Ma veniamo ai fatti, a Piglio si è in piena campagna elettorale per le amministrative, che si sa nei piccoli centri possono scaldare gli animi , ma c’è un limite a tutto. Qualcuno non ha gradito l’intervista riportata su questo giornale fatta al consigliere uscente e candidato nella lista “Oltre” Cristian Scarfagna, nella quale rispondendo ad alcune domande ha illustrato la situazione in cui versa Piglio riferendosi anche al Sindaco uscente. Nella giornata di ieri vengo contattato telefonicamente da un commerciante pigliese, che ha un’attività al centro di Piglio, che mi chiede un incontro nel primo pomeriggio di oggi, in piazza Falcone e Borsellino. In modo del tutto paradossale, il soggetto (membro del comitato a sostegno della lista “Con Piglio”) mi aggredisce in modo insensato, lanciando pesanti minacce che mi avrebbe pestato e bruciato l’auto, se mi permettevo ancora di scrivere qualunque cosa riguardasse Sindaco. In un’altra situazione sarei passato sopra a tutto ciò, ma lo stile dell’agguato, la sfrontatezza nell’usare quelle minacce, pavoneggiandosi, non l’ho potuto accettare. Piglio è un paese, che deve crescere, e un atteggiamento del genere, non fa che danneggiare l’immagine di questo paese, dove l’informazione è libera, e dove nessuno a diritto di minacciare nessuno. Il tutto è stato denunciato alle autorità preposte, mi auguro comunque che il Sindaco Mario Felli candidato nella lista “Con Piglio”, prenda le distanze da questi atteggiamenti di prevaricazione, che non concorrono certo alla sua compagine politica. Io da parte mia, in modo lineare nel rispetto dell’informazione, continuerò a scrivere, in piena libertà ed autonomia di tutti i candidati nessuno escluso.