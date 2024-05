Greta Mazzettino nella lista “Ceprano Futura”

Ceprano, Mazzettino: “Credo da sempre nella costruzione di un mondo inclusivo, che possa accogliere tutti”

Le Politiche Giovanili e la Disabilità sono temi importanti che hanno visto nel consigliere comunale di Ceprano, Greta Mazzettino un valido riferimento. In questi ultimi 5 anni, ha svolto un lavoro eccellente in un settore delicatissimo, perché è quello che è più a diretto contatto con i reali bisogni della gente. La sua partecipazione nelle imminenti elezioni amministrative di Ceprano, nella lista “Ceprano Futura” con candidato a Sindaco Vincenzo Cacciarella, sono un giusto e meritato riconoscimento per il grande lavoro che Greta Mazzettino ha portato avanti con successo. Si può tranquillamente affermare che l’identikit di Greta Mazzettino rientra in quello delle persone autentiche, che sono facili da individuare, perchè hanno un atteggiamento gradevole e apportano nella quotidianità di chiunque incontrano energia, vitalità e gioia. E’ tra quelle persone che danno importanza alle conversazioni profonde, che sa ascoltare e trovare soluzioni. “Era il 2019 –afferma Greta Mazzettino– quando per la prima volta ho avuto l’opportunità di candidarmi come Consigliere Comunale nel Comune di Ceprano. Ero la più giovane della lista, avevo 24 anni, ma insieme alla squadra di “Ceprano Cambia” non ho avuto dubbi sul mettermi in gioco. In quel periodo avevo sicuramente tanto entusiasmo e poca esperienza. Oggi la grinta è rimasta la stessa, ma è aumentata la mia esperienza e pertanto sono di nuovo qui per riaffermare quella stessa scelta con la lista Ceprano Futura per Vincenzo Cacciarella candidato Sindaco”. In questi cinque anni hai dato vita ad una miriade di progetti ed iniziative che hai curato e promosso, il cui tema principale è stata l’inclusività, il coinvolgimento e la partecipazione attiva. “Il mio slogan di azione politica era ed è ancora oggi #CepraNOInsieme perché credo da sempre nella costruzione di un mondo inclusivo e che possa accogliere tutti, perché il NOI è il più potente strumento di vita. In questi anni in cui ho ricoperto la carica di Consigliere mi sono occupata delle Politiche Giovanili e delle Politiche a favore delle persone con Disabilità, sono stati 5 anni complessi in cui, pochi mesi dopo l’inizio della nostra consigliatura, è scoppiata improvvisamente l’epidemia di COVID 19, anni terribili che hanno lasciato una società più complicata di quella che avevo trovato. In questo stesso frangente ho notato come i diritti e il benessere psico fisico delle persone fossero fortemente minacciati e ho provato con gli strumenti che possedevo a cercare soluzioni concrete. Tutto il mio agire è stato centrato sui giovani e il loro talento, sui ragazzi con una disabilità e sui bambini. È per i piccoli che ho preso la decisione di impegnarmi in iniziative che puntassero a sensibilizzare l’opinione pubblica su alcune problematiche, trasversali sicuramente, ma che in primis colpiscono i giovani. Vorrei ora elencare alcune iniziative che hanno preso forma quali: lo sportello di ascolto contro le discriminazioni di genere, gli incontri sulle violenze di genere, gli eventi annuali sui disturbi alimentari, gli incontri sulla legalità, la prevenzione all’endometriosi e sulla prevenzione al disagio giovanile ma anche la valorizzazione dei giovani talenti di cui il nostro territorio è ricchissimo! Solo per citarne alcune: il Tower Music Fest, il Roots PON De River sono ad esempio iniziative riproposte per ben 3 edizioni organizzate con l’aiuto dei giovani della nostra stessa Ceprano con lo scopo di valorizzare i nostri artisti e musicisti locali e non solo; inoltre la collaborazione costante con le Scuole, la seconda agenzia educativa con la quale cresciamo i figli della nostra comunità”. Tanto è stato fatto nell’ambito della disabilità “Per le disabilità poi, abbiamo realizzato una sezione accessibile del museo MAF con video in Lingua dei Segni e tavole informative in Braille per visitatori sordi e ciechi. Il concorso letterario “Super-abile, ogni storia è speciale” per la Giornata Mondiale delle Persone con Disabilità e ancora il progetto “Uno Scodonzolino per Amico” realizzato in Villa Comunale per fare conoscere il valore delle attività educative e terapeutiche con gli animali. Gli incontri annuali e gli eventi inclusivi aperti a tutti i bambini, in cooperazione con le associazioni del territorio per le giornate nazionali dedicate ad alcune Sindromi come l’Autismo, la sindrome di Down, la Sindrome Charge, la Sordità, la Cecità. E poi ancora ludico-ricreative e didattiche per i bambini: “E…state in gioco” ” il CineAmico” le letture animate, la casetta del book-crossing su in Villa Comunale e sinceramente ho perso il conto…”. Grazie alle tante attività ed al tuo impegno costante, si può dire che Ceprano è una città che ama i bambini “Ogni attività perseguiva e persegue ancora oggi un unico fine: era mio grande desidero che I nostri bambini si sentissero amati da questa Città e da chi la amministra perché lo sguardo dei bambini è lo sguardo degli adulti di domani”. Gli obiettivi in caso di vittoria ? “Nei prossimi cinque anni, oltre che potenziare le iniziative messe già in piedi, punterei: – per le Politiche Giovanili a stipulare convenzioni con le università per realizzare progetti inclusivi, come un doposcuola accessibile fornito mediante il tirocinio formativo degli studenti universitari. – Per le Politiche a favore delle disabilità: cartellonistica inclusiva in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) azione che è diventata fattiva nella città di Chiesina Uzzanese ed in altri centri dello Stivale. Il mio obiettivo è che questo servizio arrivi anche a Ceprano. – Inserimento dei ragazzi con disabilità over 18 in tirocini formativi dentro le attività commerciali della città di Ceprano. Questi sono gli obiettivi che vorrei raggiungere per la comunità di Ceprano, sono poi aperta ad ascoltare altre proposte o idee dei miei concittadini con il buon proposito di metterli in atto. Ancora una volta ripropongo #CepraNOInsieme”.