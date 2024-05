Entra nel vivo la campagna elettorale

Piglio, Camusi: “Oltre” rappresenta l’unica alternativa possibile allo stato di torpore, di abbandono e di anarchia noto a ciascun cittadino pigliese”

Dopo la presentazione dei membri della lista “Oltre” avvenuta sabato scorso, con una nota vengono evidenziati un punti di forza del gruppo guidato da Marco Camusi. “Amministrazione efficace ed efficiente, contrasto allo spopolamento urbano, turismo ispirato ai principi dell’accoglienza e della convivialità, comunità coesa e centralità dei giovani -si legge nel comunicato- rappresentano alcuni dei temi trattati dai candidati consiglieri di “Oltre” in occasione dell’evento di presentazione della lista civica che concorrerà alle prossime elezioni amministrative dell’8-9 Giugno 2024. Una squadra solida e coesa all’interno della quale l’affidabilità garantita dalla presenza di amministratori esperti si fonde con la freschezza delle idee e dei contenuti delle nuove leve, dando vita ad un mix equilibrato, quanto a professionalità e fascia di età, realmente rappresentativo di tutta la popolazione pigliese e dei valori fondativi di “Oltre”.

Un gruppo trasversale, solido ed energico che ha individuato nella determinazione, nella capacità di aggregazione e nella chiara visione del futuro espresse dal candidato a Sindaco Marco Camusi il proprio leader.

““Oltre” rappresenta l’unica alternativa possibile allo stato di torpore, di abbandono e di anarchia noto a ciascun cittadino pigliese -commenta il candidato a Sindaco Marco Camusi- Uno stato delle cose che trova i suoi maggiori responsabili nel sindaco uscente e nel capogruppo di opposizione, scomparsi dai radar negli ultimi 5 anni e complici di questa situazione.

Ci lasciano in eredità un paese trascurato, con una fascia giovanile completamente alienata e costretta ad espatriare nei paesi limitrofi, con imprenditori costretti a vivere una prospettiva di sviluppo assente pur in un territorio con molte potenzialità. Un paese che costringe le famiglie ad andare fuori per qualsiasi servizio, a rivolgersi addirittura a paesi limitrofi che non hanno neanche la metà degli abitanti del nostro. Un paese che sembra tornato, in termini di sviluppo e opportunità, ad almeno 15 anni prima.

Per questo abbiamo costituito “Oltre”. La nostra missione è far rinascere Piglio, il paese che amiamo. Lo vogliamo fare ricostruendo un forte senso di comunità, ponendo attenzione a ogni fascia sociale, a ciascuno. Lo vogliamo fare riconnettendo le persone tra loro, mettendo in rete tutte le potenzialità che il territorio esprime e ridando nuove regole di convivenza civile. Lo vogliamo fare valorizzando adeguatamente l’identità vitivinicola e olivicola del nostro territorio per favorire un rinnovato senso di appartenenza al nostro paese. Lo faremo basandoci su contenuti concreti, lo faremo lavorando insieme e aprendo anche alle persone che hanno idee e prospettive diverse dalle nostre. Lo faremo valorizzando l’energia creativa e propulsiva dei più giovani ma anche l’esperienza e la competenza di chi ha già ricoperto ruoli amministrativi. “Oltre” ha già costituito una nuova comunità capace di accogliere tutte le diversità e di renderle nuove opportunità e la sta facendo crescere giorno dopo giorno. Ha una chiara visione di sviluppo condiviso che guarda ad obiettivi ambiziosi ma anche alla necessità pratica di risolvere i piccoli problemi quotidiani dei cittadini”.

Di seguito l’elenco dei candidati: Scarfagna Cristian, Falamesca Riccardo, Ercoli Daniele (detto Capello), Fantini Elisabetta, Afilani Pasquale, Ambrosetti Claudia, Celletti Samuele, Ceccaroni Luca, Ceccaroni Raffaello, Pacetti Filippo, Sugamele Antonella e Troia Marco.