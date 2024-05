“I Sapori della Tuscia” l’ultimo libro di Antonio Castello

Sarà presentato Sabato prossimo a Viterbo il volume “I Sapori della Tuscia” Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese

Antonio Castello porta nel cognome il programma della sua vita professionale! Da sempre il giornalista Castello è impegnato nella scoperta e valorizzazione dei borghi e casali più affascinanti del nostro grande Paese per riportare ai suoi lettori luoghi e avvenimenti non a tutti noti. La sua guida ai Carnevali più belli e caratteristici d’Italia è un’opera indispensabile per chi vuole conoscere le maschere e tutto quanto ruota intorno a tali feste popolari della tradizione. Lo stesso discorso vale per altri due volumi dello stesso autore: Feste popolari d’Italia e Sapori e piaceri d’Italia, un itinerario gastronomico-culturale attraverso le sagre di paese. Questa volta Antonio ci porta per mano alla scoperta degli antichi sapori della Tuscia, la regione che oggi si identifica in massima parte con la Provincia di Viterbo. Fresco di stampa “I Sapori della Tuscia” – Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese, edito da Ceccarelli, verrà presentato Sabato prossimo 18 Maggio, alle ore 16,00 a Viterbo, in Piazza San Lorenzo, in occasione di “Assaggi” – Salone dell’Enogastronomia Laziale. Ovviamente non è l’Autore che sarà “presentato”, e che si limiterà ad essere presente, ma il suo volume del quale se ne discuterà con: Francesco Monzillo, Segretario Generale della Camera di Commercio Rieti-Viterbo; Vincenzo Peparello, Presidente DMO Expo Tuscia e Carlo Hausmann, Direttore Generale di Agro Camera.

“I Sapori della Tuscia”- Viaggio Enogastronomico attraverso le Sagre e Feste di paese è un libro unico nel suo genere, nasce da un interrogativo dell’Autore: «Ha ancora un senso andare per Sagre». La risposta è «Assolutamente sì !». A patto che queste manifestazioni, spesso boicottate, vilipese e condannate, esprimano la loro valenza, ovvero vengano programmate per promuovere un prodotto direttamente correlato alla cultura e alle tradizioni del territorio. Tuttavia, nella convinzione che una Sagra, oltre che promuovere un prodotto o un piatto, non possa essere avulsa dalla storia e dalle particolarità del luogo nel quale si svolge, l’Autore non si limita a descrivere le manifestazioni che i Comuni, le Associazioni e le Pro Loco promuovono nel corso dell’anno, ma fornisce anche, per ogni singola località, informazioni sulle attività economiche prevalenti, sulla gastronomia, sulla storia del luogo e sulle principali attrattive turistiche. Un “vademecum”, utile per la programmazione di visite partecipative a manifestazioni di grande interesse socio-culturale, folclorico e spettacolare. In un tempo in cui alla pratica turistica dei grandi viaggi e dei lunghi soggiorni, si alternano sempre più di frequente, gite ed escursioni di un weekend (quando non addirittura di un solo giorno !), questo volume propone, occasioni e destinazioni ricche di attrattive a basso costo, entro i confini nazionali, in una regione, la Tuscia, di grande fascino artistico, naturalistico e culturale. L’Autore passa in rassegna tutti e 60 i paesi della Provincia di Viterbo. Per tale valenza culturale la Camera di Commercio Rieti-Viterbo, l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), la Fiavet Lazio (Confcommercio) e Assoviaggi (Confesercenti) hanno concesso il loro patrocinio. L’Autore, il giornalista e scrittore Antonio Castello, appassionato di storia e tradizioni popolari, è da tempo impegnato nel settore turistico, quale collaboratore di giornali e riviste specializzate, pubblicando corrispondenze di viaggio, servizi speciali e occupandosi della redazione di articoli di natura politica, economica e geopolitica. L’esperienza e la passione per la memoria nascosta del nostro paese, hanno contribuito a realizzare questa guida che vuole fornire un contributo a chi si appresta a visitare la Provincia di Viterbo e i suoi innumerevoli centri.

Harry di Prisco