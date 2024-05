ASD ARBITRI SPORT ITALIANI – SEZ ASI LORENZO CESARI DI ROMA – TORNEO CALCIO GIOVANILE

di Fausto ZILLI

ASD Arbitri Sport Italiani Sez – ASI Lorenzo Cesari di Roma, fà parte del CP di Roma dell’EPS l’Associazioni Sportive e Sociali Italiane riconosciuta dal CONI e da Sport e Salute

Altro successo dei ragazzi dell’associazione Arbitri Sport Italiani presieduta da Americo Scatena, il quale con una delegazione di arbitri nazionali ed internazionali hanno partecipato, diretto, il torneo calcio giovanile riservato alle categoria esordienti 2011 Insieme al Monza, partecipazione riservata alle società affiliate AC Monza.

Una tre giorni di sport presso spiaggia Romea Comacchio (FE), per diffondere sempre i più alti valori dello sport, del Fair Play e del rispetto verso tutti, vivendo la passione arbitrale con equilibrio, responsabilità e autorevolezza.

Prossimo appuntamento domenica 26 maggio dell’ASD Arbitri Sport Italiani, il X° Memorial Lorenzo Cesari, momento di sport, aggregazione, nel ricordo di Lorenzo prematuramente scomparso anni fà, la finalità benefica di questa edizione del Trofeo L. CESARI in quanto durante la manifestazione ci sarà una raccolta fondi, assolutamente volontaria, ma che darà sostegno alla Associazione “La Stelletta” Onlus di Roma. Con il denaro ricavato da questa manifestazione e con quello ricevuto dal Campionato ASI denominato “Arti&Mestieri” in cui tutte le società si sono autotassate per lo stesso fine, verrà acquistato un forno per cottura della ceramica per impiegare ragazzi con diverse disabilità nella produzione di manufatti e successivamente, venderle per utilizzare i fondi ricavati per attività benefiche. prima dell’inizio della manifestazione consueta donazione di sangue da parte dei soci dell’ASD Arbitri Sport Italiani sez. A.S.I. Lorenzo Cesari di Roma.