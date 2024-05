Piglio, Presentati membri della lista “Con Piglio”

Preceduta da una breve intervista pubblica a cura di Ivan Quiselli al Sindaco uscente Mario Felli, è stata presentata oggi pomeriggio in piazza “Falcone e Borsellino” la lista “Con Piglio”. Mario Felli punta al terzo mandato, ed ha risposto ad alcune domande sul perché della sua candidatura, sulla situazione a Piglio dopo le due legislature concluse e sulla composizione della nuova lista. Partendo dagli effetti del covid che hanno rallentato come per altri enti l’andamento amministrativo, poi una guerra in corso in Ucraina che ha determinato l’aumento dei prezzi delle materie prime, che hanno inciso sul fermo di alcuni lavori pubblici come la scuola, il Sindaco uscente ha riconosciuto alcune mancanze. Infatti alla base del legame tra l’istituzione ed il cittadino è mancata in questi anni la comunicazione, tanto che molti lavori in avvio come ha sottolineato Mario Felli, finanziamenti ricevuti e progetti in cantiere, non sono stati pubblicizzati alla collettività, e ciò ha dato l’impressione di una gestione della cosa pubblica stagnante. Partendo da questi presupposti, riconfermando il suo impegno, interesse ed amore per Piglio, Mario Felli ripropone il suo legame con il paese e la collettività, rinnovando la sua guida per Piglio avanzando una nuova prospettiva di rilancio. Dunque si è passati alla presentazione della squadra, con ciascun candidato che è intervenuto motivando la sua candidatura ed il proprio contributo a sostegno di Mario Felli. Ecco i membri della lista “Con Piglio” capeggiata dal Sindaco uscente Mario Felli: Franceschetti Domenico, Federici Mauro, Alessandri Claudio, Turco Carlo, Ceccaroni Lucia, Ricci Ilenia, Meloni Nicoletta, Pignalberi Andrea, Mazzucchi Marco, Appetecchia Carlo, Mapponi Marco e Noro Rossi Alessio. Prossimo incontro con i membri della lista “Con Piglio” è per martedì 14 maggio presso il comitato elettorale.