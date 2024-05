La lista “Oltre” presenta i suoi canditati

Piglio, Camusi: “Il nostro obiettivo è far rinascere questo paese”

“Tutti insieme abbiamo deciso di impegnarci, mettendo al servizio della comunità : tempo, energie e competenze”. Si mostra così la Lista Civica “Oltre” che sostiene il candidato a Sindaco Marco Camusi, e che ha aperto ufficialmente oggi pomeriggio nella centralissima piazza “Falcone e Borsellino” dinnanzi ad un folto ed interessato pubblico, la campagna elettorale, presentando i suoi candidati. Uno alla volta i membri della lista, hanno motivato la loro designazione ed hanno sottolineato il comune impegno a partecipare per la rinascita di Piglio. “Piglio merita di più, merita di rinascere, questo è il nostro obiettivo –sottolinea il candidato Marco Camusi- la nostra idea di buona amministrazione, vuole riportare la politica vicina alla gente e il cittadino “al centro” del proprio agire quotidiano. Ciascuno dei candidati della lista “Oltre” ha scelto di portare all’interno di questo nuovo progetto civico la propria esperienza e la propria voglia di fare, perché Piglio merita un futuro migliore, una prospettiva migliore. E’ una lista che abbraccia l’intera società pigliese, con le diversità che ciascun candidato rappresenta”. Dai vari interventi dei candidati sono emerse alcune tematiche che hanno bisogno di nuova linfa per non morire: lotta allo spopolamento quotidiano, opere pubbliche strategiche, attenzione al sociale, al mondo della scuola, alla disabilità, vicinanza alle attività commerciali e produttive, sostegno all’associazionismo; alcuni punti del programma di “Oltre” che in questo mese saranno illustrati nel particolare alla collettività pigliese. “Piglio ora ha una valida concreta e credibile alternativa su cui puntare – conclude Camusi – il nostro è un gruppo di cui andiamo orgogliosi e siamo sicuri che tutti insieme riusciremo a disegnare un paese ed un futuro migliori.” Ecco i candidati della lista “Oltre” guidata da Camusi Marco: Scarfagna Cristan, Falamesca Riccardo, Ercoli Daniele (detto Capello), Fantini Elisabetta, Afilani Pasquale, Ambrosetti Claudia, Celletti Samuele, Ceccaroni Luca, Ceccaroni Raffaello, Pacetti Filippo, Sugamele Antonella e Troia Marco.