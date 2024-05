Don Patriciello a De Luca: “Le sue parole mettono a rischio la mia vita”, il governatore campano: “Non ha il monopolio della lotta alla camorra”

Il parroco di Caivano: “È come dire ai camorristi che hanno fatto bene a mettere una bomba davanti la mia parrocchia”

ROMA – “Io Pippo Baudo con la frangetta? Ringrazio il signore di avere ancora i capelli. Sono stato preso alla sprovvista dalle parole di De Luca. Il problema della politica tra destra e sinistra non mi riguarda. Sono un parroco di questo territorio per anni abbandonato dallo Stato. Giorgia Meloni ha preso degli impegni che sta mantenendo. È mio dovere quindi non solo dirlo, ma anche ringraziarla se la cosa dispiace al nostro governatore se ne faccia una ragione. Posso comprendere le questioni politiche ma tirarmi in ballo in questo momento mette a repentaglio la mia vita. È come dire ai camorristi che hanno fatto bene a mettere una bomba davanti la mia parrocchia. Caro presidente questa cosa mi preoccupa, non penso sia stata un’uscita felice e quelle parole sono state del tutto fuori luogo”. Così don Patriciello, parroco di Caivano. De Luca ha offeso la mia dignità di prete e di uomo. La soldarietà della Meloni? Mi piacerebbe sentire le stesse parole anche dalla Schlein”, conclude.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it