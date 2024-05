Dalla terra allo spazio.ANALOG FRONTIES: il seminario Internazionale sulle ANALOG MISSION

Comunicato Stampa – Analog frontiers

Dalla collaborazione tra le associazioni SEDS Italy e Space Pioneer nasce Analog Fronties, l’evento internazionale dedicato alle Analog Mission che si terrà il 20 Maggio 2024 presso l’Agenzia Spaziale Italiana a Roma.

ll seminario promette di essere un’esperienza educativa e coinvolgente per stdenti universitari e appassionati di spazio. Offrirà una panoramica approfondita sulle Missioni Analoghe, approfondenone il funzionamento, gli obiettivi, le applicazioni, le attività svolte durante le missioni e le procedure.

Sarà rivolta particolare attenzione al valore scientifico che queste missioni apportano al campo dell’esplorazione spaziale.

Descrizione dell’evento

L’evento, che si terrà in lingua inglese, si articolerà in diverse sessioni, a partire da una introduzione generale che permetterà di contestualizzare il tema. Successivamente, verranno affrontate in modo dettagliato quattro tematiche utili allo sviluppo di progetti di ricerca, attraverso altrettante sessioni tecniche:

Sessione introduttiva: “Analog Astronaut Mission: challenges, objectives, opportunities.”

Prima sessione tecnica: “Analog missions: operational frameworks, entrepreneurship and legal perspectives.”

Seconda sessione tecnica: “Exploring Human Dynamics in Analog Astronaut Mission.”

Terza sessione tecnica: “Spacewear design: Outfitting Analog Missions.”

Quarta sessione tecnica: “Space Medicine and Biotech: Ensuring Survival and Earthly Innovation”.

Quinta sessione tecnica: “ Space Quest: Analog Missions Hardware”

COME PARTECIPARE

L’evento è aperto a tutti gli interessati che intendano scoprire di più sul tema delle Analog Mission e delle future opportunità che queste possono apportare al territorio nazionale Italiano.

E’ possibile registrarsi online tramite Eventbrite a questo link: https://www.eventbrite.com/e/analog-frontiers-tickets-869474951987