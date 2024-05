“Viviamo Piglio”, presenta le sue proposte

Piglio, Un programma aperto al cittadino

“Questa è la nostra parola scritta, la forma della nostra idea di cittadinanza”, è stato condiviso sui canali social il programma elettorale di Roberto Neccia candidato a Sindaco per le amministrative di Piglio a guida della lista “Viviamo Piglio”. Un programma riassunto in 6 pagine che indicano le priorità con un focus sui temi più importanti per Piglio nel quinquennio 2024-2029. I temi del programma sono così distinti: “Un comune che diventa comunità” con l’obiettivo attraverso varie iniziative di avvicinare il cittadino all’Istituzione comunale”; l’Inclusione delle fragilità” mettendo la persona al centro dei servizi sociali; “Viabilità e Spazi pubblici” interventi che coinvolgono il traffico, i parcheggi, i percorsi pedonali, la toponomastica e cartellonistica e l’importante realizzazione di un’area di atterraggio per l’elisoccorso; “Turismo ed Economia” promuovendo la vocazione enogastronomica , con conseguente valorizzazione delle infrastrutture presenti sul territorio ed incentivando le iniziative esistenti; “Sport e Natura” un binomio importante e da sempre produttivo per un paese come Piglio; ed infine investire sulla cultura e sulla ricca storia del paese. La proposta di “Viviamo Piglio”, evidenzia l’impegno nel voler dare il giusto risalto alla comunità pigliese e a chi vi opera, per una crescita generale condivisa e proiettata al futuro. Dunque creare nuove opportunità per migliorare, la vivibilità del paese garantendo un migliore qualità della vita. Questo programma, che verrà illustrato ed articolato nei particolari durante la campagna elettorale dai membri della lista, si dimostra riflessivo, realizzabile ma soprattutto aperto, perché ogni cittadino può contribuire con nuove idee, proposte e suggerimenti.