ROCCASECCA, LAVORI IN CORSO SU VIA DEL PIZZONE E VIA VOLTURNO

In via di completamento le strisce per l’attraversamento pedonale nei pressi del parcheggio adiacente alla stazione ferroviaria

Sono in corso una serie di interventi sulle strade comunali di Roccasecca. A programmarli l’amministrazione del sindaco Giuseppe Sacco.

In particolare gli interventi riguardano via del Pizzone, una strada oggetto di un importante progetto di messa in sicurezza, di rimozione del dissesto idrogeologico, che ha previsto il rifacimento della carreggiata e la stesura di asfalto. Seguirà l’installazione dei guard rail laterali e la realizzazione delle strisce laterali.

Per aumentare la sicurezza di coloro che utilizzano il parcheggio di via Volturno, quello adiacente la stazione ferroviaria, sono in fase di completamento anche le strisce pedonali per l’attraversamento della strada.

A questi interventi va ad aggiungersi il programma di sfalcio dell’erba su tutto il territorio comunale che ha preso avvio proprio in questi giorni.

“La messa in sicurezza delle strade comunali è un preciso obiettivo della mia amministrazione – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sacco – lo stiamo facendo sin dal mio insediamento, tenendo conto che il nostro comune ha un territorio molto vasto servito da diverse arterie. Siamo al momento intervenendo su via del Pizzone e su via Volturno. Nello stesso tempo, abbiamo avviato anche un programma intenso di taglio dell’erba, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche”.