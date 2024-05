San Giorgio a Liri, Lavalle – Fargnoli: “l’Assessore Ciacciarelli si prende i meriti della Giunta Zingaretti“

In una nota congiunta il Sindaco di San Giorgio a Liri, Francesco Lavalle (nella foto), e la candidata alla carica di consigliere comunale, Maria Fargnoli precisano che la Casa della Comunità spoke era già prevista per San Giorgio a Liri dal 2021, replicando all’Assessore Regionale Ciacciarelli. “In una nota apparsa sui giornali l’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli -commentato Lavalle e Fargnoli- ha rivendicato di essere riuscito a far rimodulare il Piano Operativo Regionale riguardante gli investimenti previsti nell’ambito della Missione 6 – Salute del PNRR e PNC. In una tale revisione del piano, Ciacciarelli avrebbe fatto inserire tra le Case della Comunità anche quella di San Giorgio a Liri in via Roma per un intervento di più di 2 milioni di euro. Peccato che quanto affermato dall’Assessore è pura invenzione. Infatti, la precedente Giunta regionale, guidata da Nicola Zingaretti, grazie all’intervento e all’attenzione al territorio degli allora consiglieri regionali Sara Battisti e Mauro Buschini, aveva già previsto nelle Delibere di Giunta regionale n. 1005, n. 1006 e n. 1007 del 30 dicembre 2021 la Casa della Comunità spoke di San Giorgio a Liri finanziandola con oltre 2 milioni di euro. Già da qualche anno la ASL di Frosinone era al lavoro, in sinergia con l’Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri, per far partire i lavori di ristrutturazione della palazzina attualmente adibita a Guardia medica territoriale del Centro polifunzionale R.A. Livatino in modo da poter ospitare la Casa della Comunità. Ciacciarelli in modo del tutto scorretto si appropria del lavoro e delle scelte compiute da altri diversi anni fa a vantaggio di una medicina vicina ai cittadini e ai bisogni del territorio.”