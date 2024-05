Decreto prescrizione liste d’attesa

Frosinone, La posizione dell’Ordine dei Medici

Con una nota, l’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Frosinone, esterna forti dubbi sul possibile decreto di prescrizione delle liste d’attesa. “Le recenti notizie circa un decreto in corso di redazione -si legge nella nota dell’Ordine- da parte del Ministero della Salute che ha come obiettivo una stretta sulla prescrizione degli accertamenti da parte dei medici, L’Ordine dei Medici Chirurghi di Frosinone esprime forti perplessità. Affrontare il problema delle liste di attesa con blocchi o limitazioni ci sembra la via meno corretta, perché si va a minare l’autonomia e l’indipendenza professionale del Medico e il diritto alla salute del Cittadino. Temiamo che una simile idea porterà un aumento degli accessi al Pronto Soccorso, ad una limitazione alla prevenzione sanitaria, ad una pesante criticità e rischio clinico per i pazienti, oltre che ad un serio disagio professionale per i medici. Manifestiamo, pertanto, il nostro dissenso e riteniamo che si debba, sull’argomento liste di attesa, prevedere il prioritario coinvolgimento degli Ordini, enti che rappresentano tutta la categoria medica e che sono impegnati in prima linea per salvaguardia della salute dell’intera popolazione. Rivolgiamo invito al Governo a rivedere la problematica nel suo insieme, con la partecipazione delle Istituzioni Ordinistiche”.