Tajani presiede Tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia

Su impulso del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Tajani, che la presiederà, si svolgerà stamani alle 11.00 una riunione del Tavolo di lavoro per le imprese italiane in Russia.

Convocata a seguito delle recenti misure disposte dal Governo russo nei confronti di alcune aziende straniere, tra cui Ariston Thermo Group, alla riunione parteciperanno Confindustria, ICE Agenzia, rappresentanti del Ministero delle Finanze, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, le associazioni di categoria e le aziende con rilevanti investimenti nella Federazione, nonché, in videocollegamento l’Ambasciata d’Italia a Mosca e gli esponenti della collettività imprenditoriale italiana in Russia.

L’occasione sarà utile per raccogliere aggiornamenti sulla situazione direttamente dalle imprese che operano nel Paese e per uno scambio di vedute sulle modalità con cui il Governo intende tutelare i legittimi interessi della comunità d’affari in Russia.