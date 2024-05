La scuola di musica Arvalia avvia due progetti culturali gratuiti grazie alla Fondazione Cuomo e Municipio XI

L’Associazione I Cerchi Magici gestore della Scuola Popolare di Musica Arvalia, nel Municipio XI di Roma, sta avviando due importanti progetti: L’Orchestra Giovanile Inclusiva e la Compagnia Teatrale Solidale che prevedono attività artistiche destinate gratuitamente a bambini e ragazzi.

I due progetti saranno realizzati grazie al sostegno della Fondazione Cuomo, organizzazione umanitaria indipendente che opera da anni in Asia, Africa, Europa e Sud America con numerose iniziative nel campo dell’istruzione, sviluppo medico, socio-economico, culturale e ricerca ambientale.

I progetti sono stati presentati agli allievi e alle loro famiglie da Nina Orenga de Gaffory, in rappresentanza della Fondazione Cuomo, da Alberto Belloni Assessore alla Cultura del Municipio XI di Roma, da Maria Pina EgidiPresidente della Commissione Pari Opportunità del Municipio XI e da Antonella Catani e Maurizio Franciscirappresentanti dell’Associazione I Cerchi Magici.

L’Orchestra giovanile inclusiva prenderà ispirazione dal progetto “El Sistema”, modello didattico musicale nato nel 1975, ideato e promosso in Venezuela dal Maestro José Antonio Abreu che consiste nella diffusione capillare dell’educazione musicale pubblica, con accesso gratuito e libero per bambini e ragazzi di tutti i ceti sociali ma soprattutto a bambini e ragazze e ragazzi provenienti da situazioni economiche e sociali svantaggiate.

Gli allievi avranno la possibilità di imparare uno strumento che verrà suggerito dalla scuola di musica in base alle proprie attitudini.

Saranno attivati laboratori di strumento ad arco, fiato, percussioni, corde, tastiere e di musica di insieme tenuti da insegnanti tutti altamente qualificati.

La scuola di musica metterà a disposizione degli allievi gli strumenti musicali e le sale per lo studio e le esercitazioni.

Saranno organizzati eventi e situazioni musicali appositamente creati per consentire ai ragazzi di esibirsi in pubblico, al fine di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni.

Le attività avranno inizio ad aprile e proseguiranno nei mesi di giugno e luglio riprendendo poi a settembre.

La compagnia teatrale solidale prenderà forma grazie alla sinergia delle attività laboratoriali della scuola di musica, accogliendo allievi di varie età, affiancati da docenti, attori e musicisti professionisti dello spettacolo che con metodi innovativi e informali, prepareranno gli allievi alla messa in scena di uno spettacolo teatrale musicale dal titolo ” Fai la differenza… Ferma la violenza” che affronterà il tema del bullismo e della violenza di genere, con l’obiettivo di incoraggiare il cambiamento a livello individuale e collettivo.

Lo spettacolo sarà proposto agli alunni delle scuole del territorio e a un pubblico vario.

La compagnia avrà l’intento di formare artisticamente gli allievi e offrire loro l’opportunità di fare esperienze da protagonisti, allo stesso tempo, mirerà a sostenere l’educazione e la formazione di una coscienza individuale e collettiva rivolta alla “NON-DISCRIMINAZIONE” e alla cittadinanza attiva e partecipativa con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, le forme di emarginazione e violenza, nonché l’isolamento sociale dei minori e degli adulti.

“Fai la differenza… Ferma la violenza” sarà un emozionante e coinvolgente spettacolo teatrale musicale, in cui i giovani saranno protagonisti, avrà lo scopo di smantellare gli stereotipi di genere, sensibilizzare i giovani al rispetto verso gli altri e contrastare e prevenire ogni tipo di violenza e sopraffazione. Lo spettacolo diventerà quindi un efficace mezzo per comunicare ai propri coetanei un forte messaggio di rispetto della dignità di ogni persona.

La regia integrerà abilmente momenti di recitazione, canto e musica, creando un’esperienza coinvolgente per il pubblico. La narrazione si svilupperà attraverso la scoperta della forza interiore dei giovani personaggi, trasformando la loro sofferenza in un messaggio di resilienza e cambiamento.

I brani recitati e le canzoni affronteranno tematiche di tolleranza e rispetto reciproco, così come le complesse sfaccettature della violenza sulle donne, enfatizzando l’importanza dell’empowerment e della solidarietà femminile. Gli attori utilizzeranno la recitazione per esprimere le emozioni dei personaggi, mentre la musica e il canto sottolineeranno i momenti chiave per trasmettere un messaggio di speranza, consapevolezza e forza interiore.

La rappresentazione teatrale mirerà a ispirare il cambiamento sociale, incoraggiando il pubblico presente a riflettere sulle proprie azioni e a diventare sostenitori attivi nella lotta contro la violenza di genere. L’obiettivo è combattere l’ingiustizia e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Le lezioni saranno offerte sotto forma laboratoriale: saranno previsti laboratori di teatro, canto e coro avranno inizio ad aprile e si protrarranno fino alla fine ottobre 2024 con la messa in scena dello spettacolo.

I laboratori finalizzati all’inserimento nella compagnia teatrale si svolgeranno presso la scuola di musica Arvalia e la partecipazione sarà gratuita per gli allievi e la partecipazione allo spettacolo sarà gratuita per il pubblico.

Ufficio stampa