Il Ministro della pubblica Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, visita le scuole di Frosinone

Gianluca Quadrini: “Investimenti provinciali e impegno per il futuro dell’istruzione”

Oggi è stata una giornata significativa per la città di Frosinone, con l’importante visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara, alle scuole del capoluogo, presso l’IIS Bragaglia e l’istituto Comprensivo IV. La sua presenza ha evidenziato l’importanza strategica che il Governo attribuisce al settore dell’istruzione e la sua volontà di supportare le comunità locali nel promuovere un ambiente educativo di qualità. Durante la visita, il Ministro Valditara ha avuto l’opportunità di incontrare il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, il quale ha sottolineato il notevole impegno della Provincia di Frosinone negli investimenti nelle infrastrutture scolastiche. “La Provincia di Frosinone ha fatto grandi passi avanti nel miglioramento delle nostre scuole,” ha dichiarato Quadrini. “Abbiamo investito consistenti risorse nei nostri istituti, con numerosi progetti in corso d’opera volti a garantire un ambiente di apprendimento sicuro e stimolante per i nostri studenti.”

La visita del Ministro assume un’importanza ancora maggiore in questo contesto, poiché rappresenta un’opportunità per mostrare il risultato tangibile di questi investimenti e per discutere delle sfide e delle opportunità future nel campo dell’istruzione.

“Il sostegno e l’attenzione da parte del Governo alle nostre scuole sono un segnale positivo del suo impegno per il miglioramento del sistema educativo,” ha aggiunto il Presidente del consiglio provinciale. “Siamo grati per la sua presenza e per il suo interesse verso le nostre iniziative. La Provincia di Frosinone guarda con fiducia al futuro dell’istruzione, consapevole del ruolo cruciale che essa svolge nella formazione delle future generazioni e nella crescita della nostra società.”

Durante la visita, il Ministro ha avuto modo di interagire con insegnanti, studenti e dirigente scolastico, ascoltando le loro esigenze e condividendo la sua visione per il futuro dell’istruzione nel Paese. Ha avuto, inoltre, la possibilità di visitare lo stadio Benito Stirpe, guidato da un gruppo di 30 studenti, e di incontrare una rappresentanza della squadra calcio del Frosinone prendendo visione del progetto “Insieme in campo” nell’ambito del programma Frosinone Experience. “Un progetto che racchiude l’identità del nostro territorio. I complimenti al Presidente Maurizio Stirpe per la capacità di promuovere un progetto così importante.”