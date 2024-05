Gianluca Quadrini, celebra l’Inaugurazione del Parco Avventura di Fontana Liri:” una nuova era per il territorio”

Si è svolto lo scorso 30 aprile l’evento inaugurale del parco avventura Zulupark di Fontana Liri. Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone ed ex Commissario della XV Comunità Montana Valle del Liri, Gianluca Quadrini, ha partecipato con entusiasmo definendo il momento come, non solo un evento festoso, ma il risultato di un impegno a lungo termine e di una visione condivisa per il progresso della nostra comunità. Lo stesso, infatti, sottolinea il suo coinvolgimento personale fin dai suoi giorni come Commissario della Comunità

Montana, quando, sotto richiesta dell’allora consigliere Luigi Bianchi, ha contribuito a stanziare fondi cruciali per la realizzazione di questo importante spazio per il territorio. ”Oggi è un momento significativo per il territorio che segna l’inizio di una nuova era di crescita e sviluppo. Il Parco Avventura rappresenta un’opportunità unica per la nostra comunità,” afferma il Presidente Quadrini “Sono felice di vedere che il duro lavoro e l’impegno che abbiamo investito in questa iniziativa hanno portato a una realizzazione così significativa. La sinergia con il Comune di Fontana Liri, per questo ringrazio il Sindaco Gianpio Sarraco e l’amministrazione comunale è stata fondamentale per raggiungere questo traguardo.” Quadrini esprime grande soddisfazione per il ruolo svolto nel portare avanti questo progetto, riconoscendo che il Parco Avventura non solo arricchirà l’offerta turistica del territorio, ma contribuirà anche a promuovere lo sviluppo economico e sociale della provincia. Con l’inaugurazione del Parco Avventura, il Comune di Fontana Liri si prepara a diventare una delle mete turistiche di spicco del territorio, attirando visitatori da vicino e da lontano con le sue attività all’aria aperta e le sue bellezze naturali. “Oggi, – conclude Quadrini – dunque, segna l’inizio di una nuova era per il nostro territorio, un volano di crescita che promette di portare benessere e prosperità a tutti i suoi abitanti.”