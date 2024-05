DUE GIORNI DI FESTEGGIAMENTI PER IL 310° COMPLEANNO DEL MARCHESE DEL GRILLO 

Fabriano (Marche) – In arrivo nella città natale di Onofrio Del Grillo i comici Alberto Farina e Dario Cassini. In mostra gli abiti di Alberto Sordi e le foto di scena del film. Previsti cene, convegni e visite guidate ai luoghi del Marchese. Anche un contest goliardico con serata finale sabato 4 maggio al Teatro Gentile.

La ricorrenza è quella della nascita del celebre “nobile burlone” Onofrio Del Grillo, alto dignitario pontificio, divenuto capo della Camera Capitolina di Roma ed entrato poi nelle leggende della tradizione popolare, nato esattamente il 5 maggio 1714. Tra spettacoli, eventi e storia, sono trecentodieci le candeline da spegnere simbolicamente nella città che gli ha dato i natali.

Ricco il programma compleanno del Marchese del Grillo che si svolgerà il 4-5 maggio a Fabriano.

Si parte sabato alle ore 11 all’Oratorio della Carità con l’inaugurazione della mostra che celebra il film “Il Marchese Del Grillo” del 1981. Una delle pellicole più apprezzate di tutti i tempi. Occasione per ammirare alcuni degli abiti indossati da Alberto Sordi realizzati dalla storica Sartoria Peruzzi e le immagini scattate durante le riprese da Enrico Appetito, fotografo di scena e storico collaboratore di Mario Monicelli.

Alle ore 12 brindisi presso la maestosa villa Del Grillo fatta costruire nel 1771 dallo stesso Onofrio. Con visita per scoprire i segreti, curiosità e leggende della dimora signorile che fu residenza del Marchese e di sua moglie, Faustina Capranica, importante esponente della nobiltà romana.

Nel pomeriggio, alle ore 15 appuntamento in piazza del Comune con il gruppo Giovani Guide che accompagnerà i presenti in una interessante visita ai luoghi di Onofrio: la casa natale; il Teatro la cui prima pietra fu posta dal nonno del Marchese; Palazzo Vescovile eccezionalmente aperto per poter ammirare il ritratto di Onofrio ed infine la Cattedrale, luogo di sepoltura dell’illustrissimo signor Marchese.

Seguirà alle ore 17 nella Sala Grande di Palazzo del Podestà il convegno storico dal titolo “Marchese del Grillo. Fabrianese di nascita, romano d’adozione” nel quale si tratterà dei documenti rinvenuti negli archivi, e si approfondirà la figura dell’illustre personaggio senza dimenticare gli scherzi e i racconti della tradizione, romana e marchigiana.

Ci si sposterà quindi al Loggiato San Francesco per la cena, con il suggestivo affaccio sulla piazza medievale della città, dove tra tavole imbandite e menù della tradizione locale si festeggerà in grande stile. D’altronde come diceva il Marchese: “io so io e voi …”. Il costo è di 50 euro. Consigliato abito elegante, gradita partecipazione in costume storico settecentesco.

Lo splendido teatro Gentile, sarà invece il palcoscenico di uno dei momenti più attesi: la serata dedicata alla comicità e alla stand-up comedy. Ad esibirsi a partire dalle 21.30 Alberto Farina e Dario Cassini, due volti noti direttamente dai programmi tv Colorado e Only Fun. Al loro fianco anche comici emergenti, i migliori tra coloro che hanno partecipato al contest “Voi esse mejo der Marchese Del Grillo ?” La competizione goliardica lanciata nelle scorse settimane nel solco e nella memoria di Onofrio Del Grillo. Una prima edizione tutta da seguire, che ha visto nella prima fase sfidarsi circa 20 partecipanti provenienti da varie regioni.

A chiudere il programma, domenica mattina alle ore 11, la tavola rotonda cinematografica con previsti interventi di Lorenzo Baraldi, scenografo del film “Il Marchese Del Grillo” (1981) e della costumista Gianna Gissi, due nomi che hanno fatto la storia: entrambi vincitori del David di Donatello, hanno messo la loro firma su alcuni dei più grandi capolavori del cinema italiano.

Durante tutto il weekend sarà aperto sotto il Voltone del Palazzo del Podestà un info point in cui sarà possibile anche acquistare una selezione di prodotti del territorio. Tra questi da segnalare le quattro etichette dei “Vini del Marchese” che stanno riscuotendo sempre un maggiore successo ed il gustoso salame del Marchese Del Grillo: insaccato per veri intenditori che unisce l’eccellenza della norcineria locale all’inimitabile gusto speziato dell’Amaro Marchese Del Grillo.

A lanciare le iniziative l’associazione Marchese Onofrio Del Grillo Fabriano, il gruppo costituitosi per promuovere il territorio. Nato nel 2021 a 40 anni dall’uscita del film “Il Marchese del Grillo”, conta oggi circa 100 associati. L’obiettivo dei “soci-marchesi” è quello di riscoprire la figura dell’eccentrico personaggio e far conoscere la zona di cui era originario attraverso la realizzazione di eventi e la distribuzione di eccellenze enogastronomiche locali. Un’organizzazione no profit, tra le cui finalità c’è anche quella della beneficenza.

Il compleanno del Marchese è organizzato con il patrocinio di Regione Marche, Atim Marche, Comune di Fabriano, Diocesi di Fabriano-Matelica, Comune di Roma Assessorato alla Cultura, Pio Sodalizio Dei Piceni.

Per la promozione si sono tenute anche due anticipazioni nella Capitale. Una prima preview romana lo scorso 22 aprile al Pio Sodalizio dei Piceni, sede dell’associazione dei marchigiani a Roma; mentre il 26 una delegazione di marchesi mantellati si è recata negli Studios di via Tiburtina da dove viene trasmessa la seguitissima trasmissione “Propaganda Live” di LA7. Ospiti del conduttore Diego Bianchi.

Maggiori informazioni nella sezione eventi del sito internet www.mdgf.it