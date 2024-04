Sabato 11 maggio la presentazione dei candidati della lista “Oltre”

Piglio, Camusi: “I nostri obiettivi sono chiari, e tutti convergono alla rinascita del paese”

“Passione, amore per il territorio, senso di appartenenza e di responsabilità verso la comunità, determinazione ed una visione chiara del futuro del paese rappresentano gli elementi costitutivi della proposta amministrativa della lista civica “Oltre””. Inizia così il comunicato ufficiale della lista civica “Oltre”, guidata dal candidato a Sindaco Marco Camusi, che lo scorso sabato ha incontrato per la prima volta la comunità pigliese presentando anche il logo. “Un gruppo solido e coeso – continua la nota- caratterizzato da un’ampia e trasversale partecipazione di cittadini la quale, rafforzata da una componente giovanile energica ed altamente motivata, si fonde con ex amministratori ed attuali consiglieri comunali formando il giusto mix di esperienza, rappresentatività e capacità di innovazione. Una composizione eterogenea che fonda il proprio “modus operandi” sul principio della contribuzione disinteressata, intesa come volontà di contribuire senza rivendicare o pretendere ruoli, superando i vecchi retaggi e schemi del passato mettendo a disposizione le proprie competenze ed energie per il raggiungimento dell’unico interesse ammissibile: quello dei cittadini. Principi che trovano la propria sintesi nel simbolo di “Oltre”, caratterizzato da una energica stretta di mano a testimonianza della forza, del sostegno reciproco, della determinazione e dell’unità di intenti che caratterizzano l’identità del gruppo”. “Abbiamo deciso di metterci a disposizione della comunità per offrire una proposta amministrativa forte, competente, solida, determinata e innovativa – spiega il candidato sindaco Marco Camusi – una proposta aperta a tutti, inclusiva, trasversale, fatta di persone che si vogliono connettere e che vogliono valorizzare le proprie diversità, nell’interesse unico del paese. Abbiamo aggregato i molti che hanno voglia di fare, di mettersi in gioco e che credono che Piglio possa rinascere. Persone che condividono la responsabilità e che supportano con il loro impegno diretto le iniziative, persone che sono aperte a confrontarsi con chi la pensa diversamente. Abbiamo chiari gli obiettivi da raggiungere. Vogliamo potenziare l’identità vitivinicola di Piglio e costruire un sistema integrato e connesso tra persone, risorse del territorio, imprese, associazioni, istituzioni, paesi limitrofi, che guardino tutte nella stessa direzione: lo sviluppo del territorio e la creazione di nuove opportunità per i cittadini. Nelle prossime settimane –conclude il candidato a Sindaco Marco Camusi- spiegheremo accuratamente e nel merito la nostra proposta di sviluppo”. L’appuntamento è per sabato prossimo sabato 11 maggio alle ore 18:30 nella centralissima piazza “G. Falcone e P. Borsellino” per la presentazione dei candidati consiglieri che comporranno la squadra della lista Civica “Oltre”