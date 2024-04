Sala gremita per il candidato a Sindaco Marco Camusi

Piglio, La lista civica “Oltre”, propone di voltare pagina con un cambiamento significativo

Numerosi cittadini erano presenti ieri sera presso la sala Polivalente alla presentazione ufficiale di Marco Camusi (nella foto), candidato a sindaco di Piglio alle amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi. Insieme alla sua candidatura è stato presentato il logo della lista civica “Oltre”, che nei suoi lineamenti evidenzia un forte contenuto d’intenti, sullo sfondo dei tre luoghi simboli di Piglio stilizzati: il castello, la chiesa madre ed il monumento ai caduti, è ben evidenziata una stretta di mano forte, che significa un nuovo patto da stringere con i cittadini di Piglio. “L’aspetto più bello di questa serata –commentano alcuni cittadini presenti- è che si respira il senso di comunità, quell’essenza fondamentale che ci rende uniti, e legati a questo paese. In questi 10 anni una delle cose che il Sindaco Mario Felli e la sua amministrazione sono riusciti a fare è distruggere questo legame che ci fa appunto comunità. Il cittadino ha perso fiducia verso l’Istituzione, vedendo sempre più lontano tutti gli amministratori che rappresentano il Comune, quando invece il cittadino ha bisogno di un riferimento forte, sicuro e capace, una guida che gestisca la cosa pubblica con il senso del buon padre di famiglia. Oggi questo paese mostra solo le macerie di una navigazione a vista, senza programmazione e senza obiettivi, praticamente siamo alla deriva”. La lista civica “Oltre”, invita dunque a vedere in prospettiva, investire sui prossimi 5 anni di amministrazione, voltando pagina, seguendo un percorso cristallino, con una programmazione concreta, e realizzabile cosa che purtroppo in questi ultimi anni è sempre mancato. Dunque stringere un nuovo patto sincero con i cittadini. “Vogliamo far rialzare Piglio –continuano con animo e coinvolgimento i giovani presenti tra il pubblico- vogliamo che le nuove generazioni credano in questo paese e non preferiscono andare altrove, questa forma di “spopolamento quotidiano” è significativa, può rappresentare il triste futuro di questo paese, se non si farà la scelta giusta alle prossime elezioni amministrative. Nei prossimi incontri il nostro candidato Marco Camusi ed il resto dei membri della lista, faranno ben comprendere la consistenza dei progetti da avviare per Piglio e per la sua comunità, non chiacchiere messa ad arte di cui finora l’attuale Amministrazione si è riempita la bocca , portando questo paese al disastro totale”. Dunque per la corsa alle amministrative sono tre le liste ufficiali: Marco Camusi guiderà la lista “Oltre”, Roberto Neccia è il candidato a Sindaco della lista “Viviamo Piglio”, ed il Sindaco Mario Felli punta al terzo mandato rispolverando lista e logo di “Con Piglio”.