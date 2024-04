Siglata una nuova convenzione tra il Comune e l’Accademia Kronos

Acuto, Bruni: “La sinergia con l’Amministrazione Agostini, produrrà effetti positivi sul territorio”

Una nuova convenzione per controlli in materia ambientale e di tenuta degli animali d’affezione, è stata siglata nei giorni scorsi dall’Accademia Kronos con il Comune di Acuto. “L’obiettivo –ha commentato il comandante Armando Bruni- è di incrementare maggiori controlli sul territorio comunale di Acuto in materia ambientale cura degli animali. Abbiamo trovato con il Sindaco Augusto Agostini una comune linearità d’intenti , che ci vedono in perfetta sinergia con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale. Il servizio, come già è accaduto in altri Comuni, produrrà significativi risultati per l’Amministrazione, contribuendo a diffondere il senso e la percezione di sicurezza e controllo sul territorio comunale, sia in materia ambientale , sia in materia di animali d’affezione in particolare per i controlli sui cani. La nostra attività sarà in collaborazione con le autorità presenti sul territorio, e sarà coordinata”. Purtroppo è molto presente sul territorio anche il fenomeno dell’abbandono di rifiuti indiscriminato, e sarà tra i compiti delle guardie dell’associazione Accademia Kronos di effettuare controlli per accertare i responsabili di queste condotte, che oltre a non rispettare le regole di convivenza civile mancano di rispetto dell’ambiente e del decoro cittadino. “Ci tengo a ringraziare –continua il comandante Bruni- il Sindaco Augusto Agostini, per la sensibilità dimostrata, e per il suo grande amore verso Acuto e tutto il territorio, per noi è fondamentale la sinergia con gli Enti Comunali e trovare amministratori concreti come il Sindaco Agostini è rilevante per raggiungere importanti obiettivi comuni”.