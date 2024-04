Fonte Nuova – Grande successo al I° Showband & Majorettes Festival

di Fausto Zilli

Un giornata di sole la scorsa domenica a Fonte Nuova per il I° Showband & Majorettes Festival organizzato da Carlotta e Giulia Risa in collaborazione con la Proloco di Fonte Nuova del Presidente Giampiero Vallati e con l’ausilio del comune di Fonte Nuova. La domenica mattina del 21 aprile inizia con la parata e sfilata di tutti i gruppi presenti quali ovviamente le Charlie’s Dancers Show Team, Associazione Musicale Gavigano Sabino, Street Percussion Band Batuque, Associazione Babdistica e Majorettes Medullia Sant’Angelo Romano, Majorettes Anguillara Sabazia, Associazione Bandistica e Majorettes Mentana.

Nel primo pomeriggio presso piazza Padre Pio a Fonte Nuova ci sono state le performance di tutti gruppi presenti. Un’insieme di colori musica allegria tra balli e musica a tema emozionando tutti i presenti. Alla regia il fonico Antonio Corbino un professionista sempre presente in eventi così importanti. Momento pregno di emozioni sul finale quando ie bande musicali di concerto e con la meravigliosa cornice delle majorettes hanno intonato l’inno Nazionale riscuotendo applausi da tutta la piazza.

Alla fine dell’evento spazio alle interviste, ai nostri microfoni l’organizzatrice , “La prima edizione dello Showband & Majorettes Festival si è conclusa. E’ stata una giornata molto faticosa per noi che abbiamo organizzato tutto, ma la soddisfazione è tanta perché i gruppi partecipanti hanno dato vero spettacolo. La parata è stata emozionante e le esibizioni hanno suscitato stupore tra il pubblico, buona parte del quale non aveva nemmeno mai visto una banda o un gruppo di majorettes. L’evento ci ha riportato indietro nel tempo, quando eravamo due semplici majorettes della Banda di Tor Lupara prima e Fonte Nuova poi, e partecipavamo a moltissimi raduni bandistici. La cosa che ci ha molto stupito, è che la maggior parte delle attività commerciali della nostra città ha contribuito molto volentieri a questa iniziativa e ci ha permesso quindi di poter realizzare il nostro sogno. Se ci saranno edizioni future, saremo ancora più consapevoli di ciò che ci aspetta e cercheremo di fare sempre meglio per portare la musica e lo spettacolo nelle nostre strade e far conoscere il nostro meraviglioso mondo ai nostri cittadini!” Carlotta e Giulia Risa.

Altro gruppo majorettes presente le ragazze di Anguillara Sabazia, le insegnanti Adonella e Claudia , un gruppo storico che ha a cuore la tradizione del folklore. “Nel nostro percorso abbiamo partecipato a varie tipologie di eventi e continuiamo ancora oggi a prendere parte, con piacere, a raduni come quello organizzato da Carlotta Risa, il primo Showband e Majorettes di Fonte Nuova. Quella di domenica è stata una piacevole esperienza, organizzata e ben riuscita! Si è colta, da parte delle organizzatrici, passione e cura. Durante la sfilata si è respirato calore e partecipazione da parte di tutti. Il ritmo delle percussioni e dei tacchi sull’asfalto, le allegre melodie delle bande e l’energia delle Majorettes hanno regalato un’atmosfera magica. Una nContinuano Adonella e Claudia nota di merito all’impegno di Carlotta e Giulia che si sono messe in gioco regalandoci una bellissima giornata. Un abbraccio alle Charlie’s Dancers con la promessa di ritrovarci il prossimo anno!”

Un’evento unico fatto di semplicità tanta passione, tanta professionalità da parte di tutti i gruppi presenti, hanno regalato momenti di leggerezza allegria di colori e bellezza per le strade di Fonte Nuova. Ovviamente l’appuntamento è per il prossimo anno.