La Commissione Sanità fa il punto sul progetto  T.O.B.I.A. / D.A.M.A.. Grillo e Purificati “soddisfatti per l’avvio di un percorso a vantaggio delle persone con disabilità del territorio”

Oggi nell’ambito della Commissione Sanità del Comune di Rieti, sono stati esaminati i primi risultati del progetto T.O.B.I.A. / D.A.M.A., il percorso di assistenza territoriale e ospedaliero dedicato alle persone con disabilità. Ai lavori della Commissione, oltre ai membri istituzionali, hanno partecipato la Dott.ssa Agnese Barsacchi, responsabile progetto T.O.B.I.A. / D.A.M.A., la Dssa Alessandra Ferretti, responsabile sanitario del progetto, il dott. Mauro Pitorri, care manager Tobia per il territorio e la dott.ssa Anna Mareri, care manager Tobia per l’ospedale.

Il Presidente della Commissione Sanità Giovanni Grillo e la vice Presidente Annacarla Purificati esprimono “grande soddisfazione a sei mesi dall’avvio del progetto T.O.B.I.A. / D.A.M.A., un percorso territoriale e ospedaliero dedicato alle persone con disabilità che ha fatto registrare 168 pazienti presi in carico e 336 prestazioni erogate. L’ammodernamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Camillo De Lellis si è dimostrato importante e funzionale anche a questo progetto, garantendo l’accesso prioritario, nel rispetto del codice triage assegnato, e locali dedicati. A testimoniare la grande attenzione a queste tematiche anche l’implementazione dei servizi forniti, dal prossimo 1° maggio, con la podologia e l’igiene dentale, necessità evidenziate dalla precedente riunione della Commissione. Manca ancora il servizio odontoiatrico, che costringe i pazienti reatini a rivolgersi alla struttura del San Camillo Forlanini di Roma, ma confidiamo che proseguendo nell’azione congiunta tra Istituzioni, si riuscirà ad ovviare anche in questo. Da ultimo invitiamo tutte le famiglie con persone con disabilità che non lo avessero ancora fatto a contattare la Centrale Operativa Territoriale al numero telefonico 0746/279452 o scrivendo una mail all’indirizzo tobia.rieti@asl.rieti.it per accedere a questi servizi dedicati”.