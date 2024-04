Il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani in visita a Treviso

Questa mattina il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani è intervenuto al convegno nazionale per i 25 anni della FERVICREDO, associazione che da un quarto di secolo è accanto alle Vittime del Dovere, ai Feriti e ai loro Familiari.

Il Prefetto Pisani, nel suo intervento, ha voluto esprimere un sentimento di profonda vicinanza ai familiari delle vittime del dovere. Ha ricordato come molti di loro – dopo la tragica scomparsa dei loro cari – abbiano scelto di entrare a far parte della Polizia di Stato. Questa continuità ideale nel Servizio rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Polizia e il modo migliore per onorare la memoria dei caduti.

Il Prefetto Pisani, in occasione del convegno, ha fatto visita alla Questura di Treviso dove ha incontrato il Questore, i dirigenti e i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno. A tutto il personale il Capo della Polizia ha espresso un profondo ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso.