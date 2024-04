I pitbull, rottweiler e gli altri cani ‘aggressivi’, Oipa-Codacons: “Servono patentini”

Dopo il bimbo di un anno sbranato a Eboli, il Codacons e l’Oipa chiedono di prevedere patentini per i padroni di cani di razze potenzialmente aggressive. E torna il dibattito sulla lista delle razze pericolose

BOLOGNA – Dopo il caso del bimbo di 15 mesi ucciso da due pitbull in provincia di Salerno, si riaccende in Italia il dibattito sulla possibilità di creare ‘patentini’ per alcune razze ritenute particolarmente aggressive (che in alcuni Comuni già esistono, ne è un esempio Milano), oppure sulla necessità di regolamentare il possesso di cani appartenenti alle razze ritenute potenzialmente aggressive, che non è detto che qualunque padrone sia in grado di gestire. A chiedere che si metta mano a regolamentare la detenzione di alcune tipologie di cani sono l’Oipa, l’Organizzazione internazionale protezione degli animali ma anche il Codacons.

