Dalla Thailandia per ammirare le bellezze Simbruine

Subiaco, Foppoli:”Il nostro territorio, continua ad affascinare e coinvolgere turisti da ogni parte del mondo”

I parchi naturali italiani sono mete turistiche sempre più ambite soprattutto per i tanti che cercano il contatto con la natura e i viaggi all’insegna della sostenibilità. Questa mattina un gruppo di turisti thailandesi, provenienti dall’Ambasciata in Italia, sono rimasti molto affascinati dalle bellezze del territorio simbruino, grazie anche ad una guida di eccezione, il dott. Alberto Foppoli, che oltre ad essere il commissario dell’area verde più grande del Lazio il Parco dei Monti Simbruini, è anche un profondo conoscitore del territorio. “E’ stato un tour molto piacevole che ha coinvolto tutti partecipanti –commenta il commissario Foppoli- inevitabilmente i nostri ospiti della Thailandia sono rimasti estasiati dalle bellezze storiche ed artistiche dei monasteri benedettini, affascinati dalla natura viva nello scorcio del Laghetto di San Benedetto, ed in diversi panorami del corso del fiume. Si è creata una bella atmosfera, considerando l’interesse che il gruppo ha costantemente mostrato, sensibili dal fatto che anche in Thailandia le mete turistiche più importanti riguardano i 148 tra parchi nazionali e aree protette (alcune Patrimonio Unesco). Il coinvolgimento mostrato, si è poi concretizzato con la volontà degli stessi di tornare per conoscere di più l’intero territorio coinvolgendo altri turisti provenienti dal paese orientale. Ancora una volta va riconosciuto l’inestimabile valore, la grande ricchezza ed il grande potenziale, che questo territorio ha in se, e vedere il rapimento dei sensi, l’entusiasmo sul volto dei turisti è una grande soddisfazione”.