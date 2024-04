 Prof. Giuseppe Capua Stadio Flaminio Presidente Commissione Antidoping FIGC

Chi vede lo Stadio Flaminio ora e chi ne ha la responsabilità in questo momento dovrebbe fare riflessioni molto serie e dovrebbe vergognarsi, perché quello che è successo in questi anni da quando le Olimpiadi sono state rifiutate è un continuo degrado.

Come raccontiamo in giro per il mondo che Roma ha questa vergogna al centro?

Quando ero giovane andavo a vedere le partite al Flaminio il mercoledì, la famosa ‘De Martino’: la seconda squadra della Lazio e della Roma.

Tre mesi fa ho deciso di aprire una pagina Facebook che si occupasse anche del Flaminio e nel giro di 3 mesi ha fatto 14mila follower.

Ciò vuol dire che c’è tanto seguito sul Flaminio.

Lo Stadio Olimpico è stato ricostruito in un anno, in funzione dei mondiali.

Ci sono palestre e piscine nel Flaminio.

Non è vero che non ci sono i parcheggi si possono usare quelli dell’Olimpico che distano solo 300 metri.

I giovani non vedono più le partite, si tratta di una situazione sociale che parte da un percorso virtuoso.

Serve qualcuno al di sopra che decida di fare una cosa seria.

Ho letto ieri che Lotito ha comunicato che ci sarà un progetto e dico: “ma magari ci fosse”.

Tutto questo è fatto in funzione sociale non c’entra la Lazio, se questo verrà fatto si cambierà anche l’etica di Roma.

Prof. Giuseppe Capua

Medico Specialista in Medicina e Traumatologia dello Sport

Presidente Commissione Antidoping FIGC