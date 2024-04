Presentato il secondo libro del Gen. Antonio Ricciardi

Roma, Bruni: “Un vero piacere aver partecipato all’evento in rappresentanza dell’Accademia Kronos”

Mercoledì scorso a Roma, presso il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri è stato presentato il secondo libro del generale Antonio Ricciardi, (già vice comandante generale dei carabinieri ed attuale Presidente del Centro Studi Strategici sulle crisi ed emergenze climatiche della Riserva della Biosfera Unesco) “Amo l’ortica? Un viaggio tra memoria, scienza, arte per riconciliarci intimamente con la Natura”. Al tavolo dei lavori presenti anche il Gen. C.A. Andrea Rispoli (Comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri (CUFA)), il dott. Vincenzo Morgante (Direttore di TV2000) ed il dott. Antonio Stango (Politologo ed Editore). La profondità del libro trapela già dal suo titolo che s’identifica nell’ortica, che rappresenta la resilienza complessiva che le società e i giovani in particolare debbono avere, per le opportunità che insieme alle crisi vanno colte. L’ortica rappresenta un po’ la sintesi di questa resilienza. Al di là delle apparenze occorre sempre interrogarsi su cosa si fa realmente, a quali funzioni si assolve, e questo è il discernimento è richiesto nei tempi attuali. L’ortica è la sintesi di una serie di effetti benefici, di sali minerali, di resistenza alle intemperie. E del fatto che si resiste e si vince nonostante le difficoltà. Tra il pubblico presente anche il coordinatore nazionale delle guardie zoofile dell’Accademia Kronos il comandante Armando Bruni, ed il vice Matteo Marenda. “Non potevamo mancare a quest’evento –ha commentato il comandante Bruni- l’A.K. collabora in sinergia a livello nazionale con i Carabinieri Forestali, ed il Gen. Ricciardi (nella foto con Bruni e Marenda) è per noi un importante esempio per l’attività di tutela ambientale. Il libro, che avremo l’onore far presentare al Gen. Rispoli prossimamente nella provincia di Frosinone, è una guida a non abbassare mai la guardia per difendere l’immenso e prezioso valore della natura”.