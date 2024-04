In arrivo a Frosinone il primo capitolo di “SAGA il Festival delle storie”

Fumetti, cosplay, giochi di ruolo e da tavolo dal 4 maggio a Frosinone

A maggio Frosinone si veste di fumetto con “SAGA il Festival delle Storie”. Finalmente in Ciociaria arriva un nuovo, grande evento della cultura pop e del gioco di ruolo organizzato dai ragazzi di Materia Creativa, associazione culturale in collaborazione con il Dream Cinema ed il patrocinio del Comune capoluogo. SAGA proporrà dal 4 al 5 maggio a Frosinone, in Via Giovanni Jacobucci 1, un grande evento a tema fumetto, cosplay e gioco di ruolo che verrà ospitato presso la navata coperta antistante. Più che una semplice fiera del fumetto, SAGA comprende tutti i modi di narrare una storia, dal cinema alla tv, dal libro al fumetto alla narrazione per immagini. Il Festival che sarà aperto il 4 maggio dalle 15 alle 23 e il 5 maggio dalle 11 alle 23, risponde alla necessità di tanti appassionati che potranno così avere la possibilità in provincia di Frosinone di incontrare autori scoprire nuovi libri e fumetti. SAGA ospiterà anche mostre e mercatini, offrendo spazio al vasto mondo del cosplay, dei giochi di ruolo e dei giochi da tavola. Questa prima edizione vuole essere la pietra angolare su cui l’Associazione Materia Creativa intende costruire, annualmente, un luogo di ritrovo per tutti gli appassionati di cultura, sia quella più lirica che quella più popolare. SAGA però vuole essere anche un modo per conoscere altri mondi, altre storie, nuovi punti di vista, scoprire nuovi interessi e nuove prospettive.