Di seguito e in allegato comunicato stampa di Confagricoltura Lazio su partecipazione Vinitaly2024

Vinitaly 2024: i vini del Lazio alla ribalta. All’evento organizzato da Confagricoltura Latina anche l’assessore regionale del Lazio Righini e il Presidente nazionale di Confagricoltura Giansanti

Anche Confagricoltura Lazio al Vinitaly 2024 in corso a Verona. Nella giornata di lunedì 15 aprile, grande successo per l’evento “Dalla costa all’entroterra – dall’Agro Pontino alla Ciociaria” organizzato da Confagricoltura Latina con una degustazione di vini e cantine locali alla quale hanno partecipato, oltre al Presidente di Confagricoltura Lazio Antonio Parenti, anche il Presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e l’assessore all’Agricoltura e sovranità alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

“Un grande momento di promozione per i vini della nostra Regione – ha dichiarato a margine dell’evento il Presidente Antonio Parenti – Rivolgo i complimenti a Confagricoltura Latina per aver organizzato questo evento che ha permesso di valorizzare vini e cantine dalla costa all’entroterra, impreziosito dalla presenza del nostro Presidente nazionale Giansanti e dell’assessore regionale Righini che ringrazio per l’attenzione rivolta alle potenzialità del nostro territorio, testimoniata anche dall’impegno della Regione nella realizzazione e nell’allestimento di un padiglione dedicato alle eccellenze laziali”.