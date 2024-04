Boville Ernica: Inaugurata l’Associazione “Cardinale Ennio Filonardi 1466 -1549” per lo Sviluppo Culturale, Turistico e Sociale

Gianluca Quadrini: “È un onore poter associare il nome del Cardinale Filonardi ad un progetto così nobile e significativo per la nostra comunità.”

La scorsa domenica è stata ufficialmente inaugurata l’Associazione “Cardinale Ennio Filonardi 1466 – 1549”. Un’ Associazione per lo Sviluppo Culturale, Turistico e Sociale, un’iniziativa dedicata al potenziamento e alla valorizzazione del territorio sotto ogni sua forma.

Prende il nome dal venerabile Cardinale Ennio Filonardi (1466-1549), figura di riferimento per la sua dedizione alla crescita sociale e culturale, si propone di essere un faro guida per il progresso e l’eccellenza del contesto locale.

Presente all’evento inaugurale, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, che ha condiviso il proprio sostegno e apprezzamento per l’importante missione intrapresa dall’Associazione. In una dichiarazione rilasciata durante la cerimonia, ha sottolineato:

“È con grande entusiasmo che accolgo l’iniziativa dell’Associazione “Cardinale Ennio Filonardi”, una figura esempio di dedizione al territorio e di promozione dei valori culturali e sociali.

È un onore poter associare il suo nome a un progetto così nobile e significativo per la nostra comunità. I miei più sentiti complimenti al presidente dell’Associazione, Alfio Borghese, e a tutto il direttivo per il loro impegno nella promozione dell’associazionismo, sottolineando l’importanza cruciale di tali iniziative per il benessere e lo sviluppo del territorio.”

L’Associazione si propone quindi come un punto di riferimento per tutte le iniziative volte a favorire lo sviluppo culturale, turistico e sociale della comunità, promuovendo la cooperazione e il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini interessati al progresso e al benessere comune.