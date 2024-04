Ferentino: Circolo Tennis Tavolo Ferentino promosso in Serie A

I complimento di Gianluca Quadrini

Con una giornata di anticipo il Circolo Tennis Tavolo di Ferentino viene promosso in Serie A. l’Esultanza e la gioia di tutto degli atleti viene condivisa anche dal presidente del consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini , che in una nota, desidera esprimere i suoi più sentiti complimenti a tutto il team per il risultato straordinario ottenuto con la promozione in Serie A, che rappresenta un traguardo di eccellenza nel panorama sportivo locale.”La promozione del Circolo Tennis Tavolo di Ferentino in Serie A è il frutto di un impegno costante, della dedizione dei giocatori e dell’instancabile lavoro del team tecnico. Questo risultato testimonia il talento e la determinazione dei nostri giovani atleti, che con passione e impegno hanno saputo superare sfide e avversità per raggiungere l’apice della competizione tennistica nazionale. Le prestazioni straordinarie dei ragazzi, non solo fanno onore alla nostra comunità, ma contribuiscono anche alla valorizzazione del territorio. Attraverso le loro performance, essi diventano ambasciatori della nostra provincia, promuovendo l’immagine e l’identità del nostro territorio anche al di fuori dei suoi confini.”

Il Presidente del consiglio provinciale si unisce a tutta la comunità di Ferentino nel congratularsi con il Circolo Tennis, augurando ai giocatori e al team ulteriori successi e soddisfazioni nel percorso sportivo che li attende.