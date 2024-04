CALCIO di RIGORE – Calcio delle Buone Azioni ARGOS Soccer Team Forze di Polizia – Grande Successo al “Domenico Mammoliti”

di Fausto Zilli

Uniti per il Fair Play – Uniti per la promozione della Legalità

Sabato 13 Aprile scorso allo Stadio Comunale Domenico Mammoliti di Fonte Nuova sede del Tor Lupara 1968 del presidente Donato Olivieri, il quale si è attivato da subito per dare supporto all’evento solidale, la nazionale ARGOS Soccer TEAM Forze di POLIZIA sfida in amichevole la Cooperativa Pronto Taxi Calcio 6645 responsabile della squadra Raffaele Salina che si è messo subito a disposizione per la lodevole iniziativa , quale segretario Nazionale Fast Confsal. Evento dedicato alla Cooperativa Sociale Onlus La Lanterna di Diogene in occasione della manifestazione “Insieme per il Bene Comune – Good Deeds Day“, è una manifestazione internazionale di attivazione sociale che si svolge in contemporanea in 80 paesi del mondo.

Il nome dell’evento CALCIO di RIGORE Uniti per il Fair Play – Uniti per la Promozione della Legalità della Solidarietà e dell’Inclusione nasce con l´obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dei temi dell´inclusione¸ della valorizzazione delle risorse umane¸ dell´ambiente e dell´ecosistema¸ della legalità e della solidarietภadoperando il mezzo dello sport come catalizzatore e diffusore dei temi sociali e solidali. Evento di sport e spettacolo, con il prestigiosio patrocinio dell’Asi Lazio del presidente Roberto Cipolletti e del Comitato Nazionale Italiano Fair Play del presidente Ruggero Alcanterini.

Prima della gare i bambini presenti della Scuola Calcio del Tor Lupara con i bambini del Mentana 2019 con l’ausilio del Direttore di gara Marco Malcotti Arbitri Sport Italia hanno battuto dei tiri di rigore, con relativa spiegazione sia tecnica e comportamentale da parte dell’arbitro e degli istruttori presenti. Alla fine tutti i bambini presenti sono stati omaggiati di giochi, album figurine, caramelle dal presidente del Tor Lupara 1968 Donato Olivieri, dal Presidente Nazionale ARGOS Forze di Polizia Gianluca Guerrisi e dal Vice Presidente Nazionale Fausto Zilli.

Giornata calda con temperature estive, ma pregna di emozioni , direzione di gara a cura di Arbitri Sport Italiani del presidente Americo Scatena molto attento e presente da anni in attività solidali e umanitarie, della sezione Lorenzo Cesari di Roma con il direttore di gara Enio Drovani attore , regista teatrale Italiano, coaudiuvato dall’ AA1 Venturoli, AA2 Malcotti, presente una La Lanterna di Diogene con un gruppo di Agape Comunità Alloggio e di Bogdan ragazzo della Lanterna, il quale ha dato il calcio d’inizio e poi con tutti i ragazzi si sono messi in panchina con Argos Soccer Team Forze di Polizia, in collaborazione con la Guardia Nazionale Ambientale.

Per la cronaca 2 a 2 il risultato finale poi i tiri di rigore la spunta l’ARGOS Soccer Team Forze di Polizia, ma in questa giornata pregna di solidarietà emozioni, hanno vinto tutti insieme, ogni protagonista direttamente e indirettamnete ha vinto per portare sempre più in alto i colori della Solidarietà.