Tensione in Medio Oriente, il Papa: “Cessare ogni azione, no a spirale violenza”

L’appello di papa Francesco a fermare la spirale della violenza in Medio Oriente quando si affaccia al balcone di Piazza San Pietro durante l’Angelus. E torna a chiedere il cessate il fuoco per Gaza

ROMA – “Seguo nella preghiera e con preoccupazione, e anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull’aggravamento della situazione in Israele a causa dell’intervento da parte dell’Iran. Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza con il rischio di trascinare il Medio Oriente in un conflitto bellico ancora piu grande”. Papa Francesco lo dice dal balcone di Piazza San Pietro in occasione dell’Angelus domenicale.

