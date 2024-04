Prestigioso riconoscimento al Comune di Trevi Nel Lazio

Gaeta, Sotto la guida dell’Amministrazione Grazioli, il paese ottiene la bandiera arancione

Nella splendida cornice del Grand Hotel Villa Irlanda a Gaeta, si é svolta la cerimonia di conferimento della bandiera arancione del Touring Club Italiano. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che viene conferito a quei Comuni italiani che rispondono a dei criteri di analisi legati allo sviluppo di un turismo di qualità, alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla tutela ambientale, alla cultura dell’ospitalità, all’accesso e alla fruibilità delle risorse, inoltre alla buona qualità della ricettività, della ristorazione e dei prodotti tipici. L’evento si é svolto nell’ultima giornata del “3° Summit Nazionale sull’economia del Mare Blue Forum” organizzato dalla Camera di Commercio Frosinone-Latina, che ha visto in questi giorni (dal 10 al 13 aprile) la presenza di oltre 30 esponenti di Governo e Parlamento italiano, tra Ministri, Sottosegretari, Presidenti di Commissione, deputati e senatori. Nella serata di sabato, sono sati tre i Comuni della Provincia di Frosinone ed uno di Latina ad aver ricevuto la bandiera arancione, rispettivamente Atina, Castro dei Volsci, Trevi Nel Lazio e Prossedi. Il Presidente della Camera di Commercio Giovanni Acanfora, insieme al dott. Giuseppe Roma (giá Direttore Generale del Censis) hanno premiato il Sindaco di Trevi Nel Lazio l’avv. Silvio Grazioli, sottolineando la risposta positiva ai criteri richiesti che Trevi Nel Lazio ha superato con grande successo. “É un grande onore per me in rappresentanza della comunità di Trevi Nel Lazio -ha commentato il Sindaco Grazioli- ricevere la bandiera arancione simbolo della bellezza e dell’eccellenza italiana. Trevi Nel Lazio é una perla all’interno del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini l’area verde più grande del Lazio, custode di una storia millenaria, di un’architettura di ineguagliabile bellezza il tutto immerso in un natura incontaminata. Ringrazio il Touring Club nella persona del dott. Roma per questo riconoscimento ed il Presidente della Camera di Commercio Acanfora per quest’evento” . Un ulteriore riconoscimento di prestigio che si unisce ai vari attestati che Trevi ha ottenuto sotto la guida dell’amministrazione del Sindaco Silvio Grazioli.