Gianluca Quadrini partecipa alla Giornata Studi sull’Educazione alla Giustizia e alla Pace

Il presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato con grande interesse alla Giornata Studi sull’Educazione alla Giustizia e alla Pace tenutasi oggi presso l’istituto comprensivo di Aquino. Durante l’importante evento, sono stati affrontati temi cruciali riguardanti l’educazione alla giustizia e alla pace, con particolare enfasi sugli insegnamenti di due grandi figure spirituali: San Benedetto da Norcia e San Francesco d’Assisi.

Quadrini, dopo aver portato i saluti del Presidente della Provincia Luca Di Stefano, desidera ringraziare calorosamente l’illustre Abate di Montecassino Dom Luca Fallica per la sua brillante lectio magistralis sul tema della vocazione alla pace nella spiritualità benedettina. “Le parole dell’abate di Montecassino hanno illuminato e ispirato tutti i presenti, offrendo preziose riflessioni sul ruolo fondamentale della pace nella nostra società. Esprimo la mia gratitudine al Dirigente Scolastico, il prof. Antonio Tubiello, e all’intera Amministrazione Comunale, al sindaco Fausto Tomassi, per aver reso possibile questo importante evento, fondamentale per promuovere una cultura di pace e giustizia tra i giovani e nella comunità nel suo complesso.In conclusione Quadrini ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tema trattato durante la giornata:”È fondamentale investire nelle nuove generazioni, educandole ai valori della giustizia e della pace. Solo così potremo costruire un futuro migliore per tutti. Gli insegnamenti di San Benedetto e San Francesco ci ricordano l’importanza di vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e con l’ambiente che ci circonda. Dobbiamo imparare da loro e portare avanti il loro messaggio di pace e fratellanza.”