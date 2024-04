Partecipazione di Gianluca Quadrini alla Celebrazione dei 172 Anni della Fondazione della Polizia di Stato

Il Presidente del Consiglio della provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, insieme al Presidente, Luca di Stefano, hanno preso parte, con grande onore, alla festa in occasione del 172° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, celebrata nella mattinata presso il Parco Matusa di Frosinone.



Durante l’evento, Quadrini, ha dichiarato – “La storia della Polizia di Stato è intrisa di sacrificio, coraggio e impegno per il bene della nostra società. Da 172 anni, le Forze dell’Ordine svolgono uno strepitoso lavoro per garantire sicurezza e protezione ai cittadini italiani. È un onore essere qui oggi per celebrare questo traguardo e rendere omaggio alla dedizione dei nostri uomini e donne in divisa.”

Quadrini, inoltre, ha voluto esprimere il suo più profondo apprezzamento e riconoscimento per lo strepitoso lavoro svolto quotidianamente da tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine. Ha sottolineato il coraggio, la dedizione e il sacrificio personale che caratterizzano il loro operato, mettendo in primo piano il loro impegno instancabile nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità. Ha espresso poi un sentito ringraziamento al Questore Domenico Condello e a tutti i membri del corpo di polizia presenti all’evento per il loro impegno costante e la loro professionalità nel preservare l’ordine pubblico e nel contrastare la criminalità nel nostro territorio. “Desidero ringraziare di cuore il Questore , Dott. Domenico Condello, e tutti gli uomini e le donne del Corpo di Polizia presenti qui oggi. L’ impegno quotidiano e il sacrificio personale non passano inosservati e sono fondamentali per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza della nostra comunità. A loro va un sentito ringraziamento per l’instancabile servizio e per il contributo alla nostra società”.