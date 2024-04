Intervento di Gianluca Quadrini all’Incontro “Sport Oltre le Barriere” presso l’Istituto ITIS Morosini di Ferentino

Il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini ha partecipato con grande interesse ed intervenendo all’incontro dal titolo “Sport Oltre le Barriere”, tenutosi presso l’Istituto ITIS Morosini di Ferentino, nella mattinata. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi cruciali legati allo sport come strumento di inclusione sociale e di superamento delle barriere. Quadrini, dopo aver portato i saluti del Presidente Luca Di Stefano, ha condiviso la sua convinzione sull’importanza di promuovere l’accesso allo sport per tutti,

indipendentemente dalle eventuali limitazioni o discriminazioni. “Lo sport – afferma infatti – rappresenta un’opportunità straordinaria per favorire l’integrazione sociale, il senso di appartenenza e la crescita personale. Investire nell’inclusione attraverso queste discipline è un passo fondamentale verso la costruzione di una società più equa e solidale.” Il Presidente del Consiglio Provinciale esprime un sentito ringraziamento al dirigente scolastico dell’Istituto ITIS Morosini, la Prof.ssa Claudia Morgia per aver ospitato e organizzato con grande impegno questo significativo evento. La collaborazione dell’Istituto è stata determinante per ilsuccesso dell’iniziativa. Inoltre, rivolge un ringraziamento speciale all’amministrazione comunale, al sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, per il sostegno fornito nell’organizzazione di questo importante incontro e si sofferma riflettendo sull’importanza della collaborazione tra istituzioni scolastiche, politiche e la comunità. Ringrazia inoltre, Maurizio Beretta e Ugo Galassi per il costante lavoro di sensibilizzazione “La sinergia tra istituzioni e comunità locale è fondamentale per promuovere la diffusione dei valori dello sport e per favorire la partecipazione attiva dei giovani. Perché lo sport è veicolo di integrazione, formazione e sviluppo personale.”