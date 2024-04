Consegnata l’ex casa cantoniera all’Accademia Kronos

Roma, Bruni: “Sarà la nuova sede nazionale, ed un centro di alta formazione”

Dopo la richiesta inoltrata alla Regione Lazio lo scorso dicembre dall’associazione Accademia Kronos, per richiedere la concessione della struttura (ex casa cantoniera sita in Roma in Via Pontina 337 km 13+300), con delibera regionale si è concretizzata la concessione al sodalizio di volontariato. Infatti su proposta dell’Assessore Regionale alla “Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei Rifiuti, Demanio e Patrimonio” l’on. Fabrizio Ghera , lo scorso 4 aprile è stata approvata la delibera di Giunta Regionale n.211 , che concede la struttura all’A.K. La finalità si legge nella delibera è la “Creazione di un centro di formazione ambientale per l’organizzazione di corsi per guardie zoofile ambientali, volontarie ittiche e venatorie, corsi di Micologia, corsi di Apicoltura, corsi ed eventi di Cinofilia”. Questa mattina una delegazione dell’A.K. guidata dal coordinatore nazionale delle guardie zoofile il comandante Armando Bruni, ha incontro presso la struttura alcuni funzionari della Regione Lazio (nella foto), per il conferimento ufficiale dell’ex casa cantoniera. La concessione avrà una durata di sei anni rinnovabili. Si tratta di un ampia struttura su due livelli per circa 250mq con un terreno di 1000mq. “Siamo lieti di questo momento –commenta il comandante Bruni– ringraziamo l’Assessore Regionale Ghera per l’attenzione dimostrata alla nostra richiesta. Qui ci sarà la sede nazionale dell’Accademia Kronos e del coordinamento nazionale delle guardie zoofile, ed ospiterà una miriade di attività formative ma anche istituzionali. Ci tengo a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo risultato, oggi noi tutti insieme portiamo a termine un progetto strategico, atteso e fortemente voluto ponendo delle basi solide per costruire qualcosa di importante per il futuro”. A breve si svolgerà l’inaugurazione della sede nazionale, con un evento di spessore istituzionale.