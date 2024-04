Con GENS il Parco dei Monti Simbruini entra nelle scuole

Subiaco, Foppoli: “L’educazione ambientale fondamentale per stimolare la coscienza e la protezione del nostro prezioso patrimonio naturale”

Continuano con grande interesse gli appuntamenti educativi del progetto Gens, coordinati dal Parco Naturale dei Monti Simbruini , l’ultimo di recente svoltosi presso il plesso di “Oliveto Piano dell’Istituto Comprensivo di Subiaco”, incontro dedicato alla scoperta del cervo e della fauna del Parco dei Simbruini. I giovani studenti sono rimasti molto coinvolti e si sono dimostrati interessati e curiosi della fauna che popola l’area verde, in particolare il cervo localizzato nell’area faunistica di Prataglia a Cervara di Roma, estesa per circa 3 ettari, che ospita un piccolo nucleo di esemplari, nati in cattività, che vivono in uno stato di semi-libertà. Il personale dell’Ente Parco ha illustrato le caratteristiche del “re dei boschi” un mammifero davvero sorprendente e ricco di fascino, specialmente per via dei suoi maestosi palchi che cadono e si riformano ogni anno con una regolarità impressionante e che gli studenti anno potuto ammirare da vicino. “Il Parco Naturale dei Monti Simbruini, –ha commentato il commissario Alberto Foppoli- punta molto sull’educazione ambientale per stimolare la coscienza e la protezione del nostro prezioso patrimonio naturale. Gli appuntamenti nelle scuole, sono svolti da educatori esperti e dai guardiaparco che conducono gli studenti alla scoperta dell’area protetta, attraverso interventi in aula ed anche escursioni sul territorio. Il progetto GENS è un programma di educazione ambientale che da la possibilità agli Istituti scolastici, di aderire a varie attività didattiche e laboratori per conoscere meglio in questo caso l’area verde del Parco dei Monti Simbruini, il nostro compito dunque è quello di dare esperienze coinvolgenti e significative per gli studenti, diffondendo la conoscenza e la fruizione dell’area verde più grande del Lazio ed i suoi valori”.