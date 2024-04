Calcio di Rigore – Di Nuovo in campo per il Sociale – Argos Soccer Team Forze di Polizia – presso Stadio Comunale “Domenico Mammoliti” Fonte Nuova

di Fausto ZILLI

Uniti per il Fair Play – Uniti per la promozione della Legalità

Sabato 13 Aprile pv presso lo stadio comunale “Domenico Mammoliti ” a Fonte Nuova, scende in campo la solidarietà e lo spettacolo. Il comunale “Mammoliti” è la sede del Tor Lupara 1968 del Presidente Donato Olivieri sempre in prima linea quando si tratta di attività sociali e umanitarie.

La nazionale Argos soccer Team Forze di Polizia affronterà in un’amichevole di calcio a 11 la compagine della Cooperativa Pronto Taxi 6645, nei 50 anni della sua storia, in una crescita mirata e continua conta a oggi circa 1500 taxi che operano sul territorio del Comune di Roma e nella sua area metropolitana.

Ricordiamo in questo evento sono stati concessi il prestigiosio patrocinio dell’ ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane Comitato Regionale Lazio del presidente Roberto Cipolletti. L’ASI già Alleanza Sportiva Italiana è stato fondato nell’aprile 1994 per iniziativa di un gruppo di dirigenti del Centro Nazionale Sportivo Fiamma. Nel luglio del 1994 è giunto il primo importante riconoscimento: quello di Ente di Promozione Sportiva da parte del CONI ed il patrocinio del Comitato Nazionale Italiano Fair Play, nato nel 1994, è un’associazione benemerita del CONI. Membro del Comitato Internazionale per il Fair Play e membro del Movimento Europeo Fair Play, del presidente Ruggero Alcanterini.

L’evento dedicato al percorso delle Buone Azioni dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, in particolare La Lanterna di Diogene, Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. si è costituita nell’ottobre del 2006, quando un gruppo di professionisti (tre educatori professionali ed un’esperta in amministrazione), fortemente motivati, si unirono con l’intento di voler contribuire allo sviluppo di una nuova generazione del sociale, nella direzione della reale integrazione delle opportunità e dei servizi, delle professionalità e dei saperi. Il nome della Cooperativa è stato scelto in relazione alla leggenda del filosofo Diogene che, con la luce della sua lanterna, cercava “l’uomo”.L’uomo che si cela dietro le apparenze, l’ESSERE uomo. Nel lavoro quotidiano, La Lanterna di Diogene pone al centro di ogni intervento la persona, prima ancora della sua disabilità o del suo svantaggio psico-sociale, partendo dal presupposto che ogni persona è un mondo a sé, unico e irripetibile e che, oltre l’aspetto esteriore, c’è un essere che esprime potenzialità ed emozioni. La Cooperativa ritiene che ogni essere umano vada esaltato nella sua dimensione umana poiché la sua dignità non è scalfita dalla condizione di disabilità o di svantaggio che lo caratterizza.

Le prime attività della Lanterna di Diogene sono state svolte per gli Enti Locali del territorio di appartenenza (Comuni di Mentana e Fonte Nuova) relativamente al Servizio di Assistenza Specialistica in favore di alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Negli anni, il servizio è stato implementato e sviluppato in numerose altre scuole di Comuni della Città Metropolitana di Roma, di Rieti e anche nella stessa Capitale.

Già in essere un protocollo d’intesa e di reciprocità con la Presidenza dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia e il presidente della cooperativa Onlus Caterina Simei, tanti eventi sono stati realizzati a loro dedicati. Anche in questa partita avremo il piacere di far scendere in campo alcuni ragazzi diversamente abili della cooperativa Onlus, inclusione aggregazione bene comune.

Con la supervisione e coordinamento associazioni del CSV Lazio – Centro di Servizio per il Volontariato.,Good Deeds Day è una manifestazione internazionale di attivazione sociale che si svolge in contemporanea in 80 paesi del mondo. L’evento benefico sportivo rivolto a diffondere la solidarietà e la pratica delle “buone azioni” in una giornata dedicata a questo, in tutto il mondo. In Italia, e in particolare a Roma, il Good Deeds Day : Insieme per il bene Comune‘.

In collaborazione con la Guardia Nazionale Ambientale, i ragazzi di mister Tariciotti e mister Tranquilli con il capitano storico della Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia Fabio Badolato scenderanno in campo uniti per il Fair Play e la legalità, la gara sarà diretta da Arbitri Sport Italiani Sez. Lorenzo Cesari di Roma del presidente Americo Scatena molto attento e presente da anni in attività solidali e umanitarie, il direttore di gara Enio Drovandi attore , regista teatrale Italiano, coaudiuvato dall’ AA1 Venturoli, AA2 Malcotti.